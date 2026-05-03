Le Souverain réitère Sa ferme condamnation de l’agression iranienne abjecte ayant visé la sécurité et la stabilité du peuple bahreïni frère

Voici un communiqué du Cabinet Royal :



"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message écrit à Son frère, Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, Souverain du Royaume de Bahreïn, dans lequel Il a réitéré Sa ferme condamnation de l’agression iranienne abjecte ayant visé la sécurité et la stabilité du peuple bahreïni frère, ses installations civiles et militaires, ainsi que les quartiers résidentiels, Se disant confiant que le Royaume de Bahreïn frère, grâce à la sagesse de Son Souverain, surmontera cette pénible épreuve en étant plus fort et plus stable.



Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a également affirmé que la sécurité du Royaume de Bahreïn, comme celle du reste des Etats du Conseil de Coopération du Golfe, demeure indissociable de la sécurité du Royaume du Maroc.



Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a exprimé le soutien du Royaume du Maroc au Royaume de Bahreïn frère dans toutes les mesures qu’il prend sur le plan interne pour faire face aux menaces voilées visant les constantes nationales du peuple bahreïni, ainsi que dans les actions fermes qui visent à assainir le tissu sociétal bahreïni, à préserver sa cohésion nationale et à faire face à tous ceux qui tentent de porter atteinte à son unité, à sa sécurité et à sa stabilité".