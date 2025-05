SAR la Princesse Lalla Hasnaa rencontre la Première Dame de la République d’Azerbaïdjan et visite à Bakou l’Allée d’Honneur et l’Allée des martyrs

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a rencontré, lundi au siège de la Fondation Heydar Aliyev à Bakou, S.E. Mme Mehriban Aliyeva, Première Dame de la République d’Azerbaïdjan et présidente de la Fondation Heydar Aliyev.



Ont pris part à cette rencontre, du côté marocain, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Bakou, Mohamed Adil Embarch, et la secrétaire générale de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, Lalla Nouzha Alaoui, et du côté azerbaïdjanais, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mme Leyla Aliyeva, le directeur exécutif de la Fondation Heydar Aliyev, Anar Alakbarov, et le conseiller de S.E.M le président, Mukhtar Babayev.



Par ailleurs, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a visité, lundi à Bakou, l’Allée d’Honneur où Son Altesse Royale a rendu hommage à la mémoire du leader national Heydar Aliyev, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

A son arrivée à l’Allée d’Honneur, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été saluée par Mohamed Orkhan, Grand conseiller auprès du cabinet du Président de la République d’Azerbaïdjan, SEM. Ilham Aliyev.



Par la suite, SAR la Princesse Lalla Hasnaa s’est rendue à l’Allée des martyrs où Son Altesse Royale a rendu hommage à la mémoire des héros, qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance de l’Azerbaïdjan, en déposant des œillets rouges sur quatre tombes de martyrs.

Son Altesse Royale a, à cette occasion, déposé une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle.



Cette visite s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Bakou, Mohamed Adil Embarch, de la secrétaire générale de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, Lalla Nouzha Alaoui, et du directeur général de la Maison de l’artisan, Tarik Sadik.