SAR la Princesse Lalla Hasnaa visite à Bakou le Centre International du Mugham

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, a visité, mardi à Bakou, le Centre international du Mugham, une institution emblématique dédiée à la préservation, à la transmission et à la valorisation de cet art musical ancestral, inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.



A son arrivée, Son Altesse Royale a été saluée par le ministre de la culture azerbaïdjanais, M. Adil Karimli, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, M. Mohammed Mehdi Bensaid, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Bakou, M. Mohamed Adil Embarch, l’ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan au Maroc, Nazim Samadov, la Secrétaire générale de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, Mme Nouzha Alaoui, le Directeur général de la Maison de l’Artisan, M. Tarik Sadik et le directeur du Centre International du Mugham, artiste émérite du târ, M. Sahib Pashazade.



A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a suivi des présentations sur les grands artistes renommés du Mugham, genre musical traditionnel et savant de la musique azerbaïdjanaise, ainsi que sur des instruments des musiques nationales tels que le târ, le kamâncha et le daf.



Cette visite a offert à Son Altesse Royale l’occasion de s’informer des principales actions menées par le Centre international du Mugham en matière de formation, de préservation des archives musicales et de sensibilisation des jeunes générations à cet héritage immatériel.



Par la suite, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a assisté à un concert de musique traditionnelle de Mugham, organisé en Son honneur. Ce concert, ponctué de danses folkloriques interprétées par des groupes de jeunes, a mis en avant toute la richesse expressive et la profondeur spirituelle de cette tradition musicale, portée par des instruments musicaux emblématiques du pays.



Son Altesse Royale a, à cette occasion, présenté, comme le veut la tradition azerbaïdjanaise, un bouquet de fleurs aux artistes et aux groupes de jeunes ayant participé à ce concert.

A la fin de cette prestation artistique, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a posé pour une photo souvenir avec ces artistes et groupes de jeunes, ainsi qu’avec M. Alim Qasimov, le plus célèbre interprète du l’art du Mugham, qui s’est vu décerner en 1999 le très prestigieux "IMC-Unesco International Music Prize".



A travers cette visite, Son Altesse Royale a tenu à mettre en valeur l’importance de la préservation et de la transmission des arts patrimoniaux, véritables témoins de l’histoire et de l’âme des peuples.