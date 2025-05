Déclaration d'Hyderabad : Vers une justice mondiale

Nous, représentants des forces progressistes, des mouvements sociaux-démocrates, socialistes et syndicaux du monde entier, réaffirmons notre engagement indéfectible envers les valeurs de liberté, d'égalité, de justice et de solidarité. Ces idéaux constituent le fondement même du progrès durable et de la paix, pour les générations présentes et futures, et pour notre planète.



Nous nous unissons et nous engageons à remédier à la profonde crise à laquelle l'humanité est confrontée.

Les dirigeants d'extrême droite et les gouvernements autocratiques sabotent la démocratie et limitent les libertés. Ils sapent les institutions, méprisent les accords multilatéraux, propagent des mensonges, alimentent les divisions et freinent les progrès, notamment en matière d'égalité des sexes et de droits civiques. Ces actions creusent les inégalités, compromettent les acquis du développement et aggravent les urgences climatiques.



Nous soutenons les mouvements progressistes du monde entier qui sont réduits au silence.

Les gouvernements autocratiques abusent de la loi pour cibler leurs détracteurs. Les médias sociaux et traditionnels sont manipulés, et une surveillance intrusive est exercée contre les militants et les dissidents. L'affaiblissement de l'État de droit et de la responsabilité publique favorise un environnement propice à l'exercice incontrôlé du pouvoir et à la corruption.



Ces attaques croissantes contre la démocratie et la concentration du pouvoir par les forces conservatrices et d'extrême droite constituent de graves menaces pour l'ordre international.

Nous reconnaissons les injustices persistantes, en particulier celles qui touchent les pays du Sud, et nous engageons à remodeler un ordre mondial équitable, inclusif et réactif.



Nous sommes préoccupés par les conflits enracinés, les déplacements forcés et les brutalités contre les minorités, notamment les migrants et les réfugiés.



Nous condamnons les attaques contre les peuples souverains et l'affaiblissement de leurs autorités étatiques légitimes.



Nous résistons à toute forme d'assujettissement, de mesures coloniales et de violence, qu'elles soient perpétrées par une nation contre une autre ou par un peuple contre un autre.



Nous affirmons que la paix est bien plus que la simple absence de guerre : elle exige des conditions de sécurité économique et sociale, de stabilité démocratique, de reconnaissance des injustices historiques, de vérité et de réconciliation, ainsi que de respect et d’application du droit international.



Nous sommes déterminés à résoudre les injustices économiques qui ont aggravé les fractures sociales, engendré la précarité et affaibli les institutions étatiques et la souveraineté économique.



Nous rejetons les structures politiques et financières qui favorisent les monopoles d'entreprise non réglementés, le capitalisme de copinage, les monnaies numériques incontrôlées, la pratique corrompue de séquestration des richesses dans les paradis fiscaux et la diminution des investissements dans les systèmes sociaux et de protection sociale.



Nous sommes déterminés à lutter contre l'aggravation de la crise climatique, dont les effets délétères continuent de compromettre les conditions de vie de plus de 3 milliards de personnes dans les zones les plus vulnérables de la planète.



Nous défendrons le consensus mondial sur la lutte contre le changement climatique malgré les désaccords émergents.



Nous sommes unis pour forger des partenariats afin de faire de la justice mondiale un impératif fondamental en ces temps difficiles.



La cause de la justice mondiale est le fil conducteur essentiel qui relie ces innombrables défis et les solutions que nous proposons. Elle réaffirme que toutes les sphères d'influence publique et politique – des systèmes économiques à la gouvernance numérique – doivent être restructurées pour garantir l'équité, la responsabilité et la protection des droits humains et de la dignité.



En réformant les institutions internationales, en démantelant les systèmes d'exploitation et en adoptant des politiques progressistes, nous pouvons instaurer la justice dans tous les domaines de notre existence collective.



Les progressistes s'engagent à bâtir un monde multilatéral, juste et durable.

Nous mobiliserons les forces politiques sur la base de principes universels, d'intérêts légitimes et du droit international.

Nous honorerons les revendications historiques et placerons l'humanité, et non le capital, au centre de la gouvernance.

Nous nous associons à différentes forces nationales et internationales pour réaliser des programmes progressistes.



En reconnaissance des valeurs universelles défendues par les combattants de la liberté et les démocrates en Inde et dans le monde entier – Maitreya (solidarité), Ahimsa (non-violence), Satya (vérité), Nyay (justice) et Vasudhaiva Kutumbakam (un seul monde par la coopération internationale) – notre mouvement s’engage résolument en faveur de politiques progressistes qui garantissent la justice mondiale :



1. Remodeler le paradigme économique



a. Transformer les systèmes économiques pour favoriser l’équité et l’égalité des chances, élever le niveau de vie, protéger les personnes vulnérables et éradiquer la pauvreté générationnelle.

b. Maintenir une fiscalité progressive, y compris l’impôt sur la fortune, pour une redistribution équitable et le renforcement des systèmes de protection sociale.

c. Élaborer un accord économique équilibré qui privilégie des politiques de commerce équitable, un contrôle démocratique des ressources et une mondialisation porteuse de progrès pour toutes les nations.

d. Promouvoir le contrôle social et la surveillance publique afin de garantir que toutes les infrastructures essentielles à la vie – telles que l’alimentation, l’eau, l’énergie, la santé, l’éducation, le logement, la technologie et les systèmes d’information numériques – soient gérées efficacement au profit des travailleurs.



2. Promouvoir la justice environnementale



a. Soutenir les mesures qui protègent les droits écologiques – en reconnaissant comme un droit humain fondamental l’accès à un environnement sain, notamment à l’air pur, à l’eau et à la biodiversité – qui protègent les États vulnérables au climat, les communautés autochtones et les réfugiés climatiques.

b. Plaider en faveur d’un Pacte vert mondial qui garantisse une transition juste pour les travailleurs et les communautés, en harmonisant la restructuration économique avec la durabilité environnementale.

c. Accélérer la réponse à la crise climatique en réduisant les émissions mondiales de carbone par la transformation des systèmes énergétiques et en investissant dans des mesures d’adaptation au changement climatique dans tous les pays, notamment en soutenant les pays en développement dotés de technologies durables.



3. Œuvrer pour l’égalité des sexes et l’inclusion sociale



a. Promouvoir des politiques transformatrices en matière de genre grâce à des quotas de représentation, des initiatives favorisant le leadership, un soutien ciblé aux femmes, le respect des droits des minorités et une budgétisation sensible au genre.

b. Œuvrer à combler les inégalités généralisées entre les sexes dans tous les secteurs de la société, en garantissant l'égalité des droits et des chances pour tous.

c. Se protéger contre les attaques misogynes, discriminatoires et violentes contre les femmes et les minorités dans les espaces publics, privés et numériques.



4. Défendre la démocratie et la justice sociale



a. Continuer à protéger les institutions démocratiques, notamment la presse indépendante, les universités, les tribunaux et les organismes civiques, contre les attaques des forces conservatrices et d'extrême droite qui discréditent et privent de financement les organismes publics.

b. Exiger que les régimes autoritaires rendent des comptes pour les abus de pouvoir et les violations des droits humains.

c. Exiger des protections constitutionnelles pour les partis d'opposition et les militants confrontés aux attaques concertées des autocrates populistes.

d. Contrer l'utilisation abusive des plateformes numériques qui propagent la haine, la xénophobie, la violence et la désinformation par le biais de réformes globales de la gouvernance numérique, notamment des lois strictes sur la protection des données et des accords internationaux visant à réglementer la diffusion de fausses nouvelles et à protéger la vie privée.

Préserver l'intégrité électorale et établir un code de conduite contre la désinformation.



5. Œuvrer pour la paix et la sécurité humaine



a. Adhérer à des politiques qui protègent les droits inaliénables de tous les peuples, favorisent la sécurité humaine en période de conflit et privilégient la diplomatie, la médiation des conflits, la justice transitionnelle et la reconstruction d'après-guerre.

b. Reconnaître le droit des peuples à la paix et à la protection contre toutes les formes de violence, et condamner l'agression territoriale et l'expansionnisme.

c. Soutenir les commissions vérité et réconciliation dotées de pouvoirs de poursuite et de mécanismes de réparation pour remédier aux injustices historiques et actuelles.



6. Réformer les institutions mondiales



a. Démocratiser les institutions multilatérales en réformant le Conseil de sécurité de l'ONU et en renforçant le système des Nations Unies dans le plein respect du droit international.

b. Élaborer un nouveau cadre de coopération internationale qui rétablisse l'équilibre des pouvoirs mondiaux et assure une représentation plus équitable des pays du Sud et des économies émergentes.

c. Soutenir un Pacte pour l'avenir qui garantisse que les systèmes de gouvernance mondiale sont adaptés aux réalités actuelles, notamment en matière de développement durable, de paix et de sécurité, d'innovation et de jeunesse. En tant que progressistes, nous reconnaissons qu'un mouvement mondial antidémocratique et réactionnaire vicie activement l'ordre international, présentant le multilatéralisme comme un obstacle aux intérêts nationaux et au développement économique. Dans ce contexte, nous œuvrerons activement à la promotion d'un nouvel ordre mondial de solidarité et de coopération.



Les forces progressistes se distinguent par leur engagement indéfectible en faveur de la justice, valeur qui guide nos politiques, nos méthodes et nos actions. Le profond sens de la justice que partagent les progressistes sous-tend les alternatives que nous proposons en ces temps critiques. C'est cette conscience et ce travail pour la justice qui nous distinguent et nous guident vers un avenir où règnent la vérité et l'équité.



En honorant ces engagements, nous renforcerons notre capacité collective à revitaliser le courant démocratique dominant et à transformer les institutions, locales et mondiales.

Nous sommes unis aux forces progressistes du monde entier – partis, syndicats, organisations de la société civile et militants – dans notre quête de justice mondiale.



Ensemble, nous lutterons contre les injustices, forgerons une nouvelle ère de transformation, créerons un monde qui respecte les droits et les aspirations des travailleurs et garantirons la plénitude de la vie pour tous.



Sommet de Bharat | 25-26 avril 2025

| Hyderabad, Inde