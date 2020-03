Rude épreuve tangéroise pour le Wydad

Place à la mise à jour du calendrier du championnat national de football, Botola Pro D1, avec la programmation aujourd’hui de trois rencontres, comptant pour la 18ème manche, qui se joueront, bien entendu, à huis clos.

Le bal sera ouvert à partir de 16 heures au Grand stade de Tanger par la rencontre qui opposera l’IRT au WAC, deux protagonistes aux aspirations diamétralement opposées, mais qui partagent comme point commun, une série de contre-performances. Pour les Tangérois, avant-derniers du classement avec un maigre butin ne dépassant pas 19 unités, il est temps de stopper l’hémorragie en vue d’entamer l’opération sauvetage. Ça ne sera pas une tâche aisée devant un WAC, sous la conduite de son nouveau coach Juan Carlos Garrido, décidé à tourner la page des deux défaites concédées devant le DHJ à la maison et le CAYB en déplacement.

Le Wydad, qui reste sur une qualification en demi-finale de la Ligue des champions, devait dépêcher hier à Tanger tous ses cadres, dont Badii Aouk et Ismaïl El Haddad, avec comme seul objectif : la victoire. Seul résultat qui permettra aux Rouges de dépasser le Mouloudia d’Oujda et de retrouver la pole position convoitée par d’autres acteurs de la Botola.

A commencer par la RSB qui totalise 32 points et qui affrontera à 18 heures au stade municipal de Berkane le FUS. Une partie bien loin d’être gagnée d’avance pour les Berkanis qui n’ont plus gagné depuis un bon bout de temps et qui sont tenus de rectifier le tir face à une équipe rbatie dont la machine tourne à plein régime. D’ailleurs, sans tapage, le FUS de Mustapha Khalfi se trouve sur le podium et il est déterminé à ne pas céder sa place.

Du côté du complexe Moulay Abdellah à Rabat, l’ASFAR recevra le HUSA dans un match où l’avantage de la pelouse ne devra pas plaider outre mesure en faveur des locaux. Les Militaires dont les performances fonctionnent en dents de scie auront à en découdre avec des Soussis, qui comme l’IRT, sont sommés d’engranger des points afin de fuir la zone menant tout droit à l’étage inférieur.

Pour rappel, le Raja a été épargné et ses matches de mise à jour ont été reportés à la semaine prochaine afin qu’il puisse préparer sa demi-finale retour de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, dimanche prochain au complexe Mohammed V à Casablanca, sachant qu’à l’aller, les Verts ont été défaits sur la courte marque de 1 à 0.

Ainsi, le Raja jouera la RCAZ (17ème journée) et le CAYB (18ème journée) respectivement les 18 et 22 du mois en cours.