Roman Polanski. La gloire, le drame et l'opprobre

De retour après la polémique des César il y a trois ans, Roman Polanski, devenu pour certains un symbole d'impunité des violences sexuelles, est l'auteur talentueux d'une œuvre sombre, au diapason d'une vie émaillée d'épreuves et de scandales.



Si son film "The Palace" est présenté hors compétition samedi à la Mostra de Venise, c'est la première participation à un festival d'envergure du réalisateur de 90 ans, invisible depuis la controverse provoquée par son César du meilleur réalisateur pour "J'accuse", peu après qu'une onzième femme l'ait accusé de viol.



Le cinéaste franco-polonais a toujours réfuté ces accusations qui ont émergé ces dernières années pour des faits présumés autour des années 70. Il est par ailleurs poursuivi depuis plus de 40 ans par la justice américaine pour des relations illégales avec une mineure en 1977.



Cela ne l'a pas empêché d'amasser une kyrielle de prix - une Palme d'Or, un Oscar et dix César - au gré de ses 23 longs-métrages. Parmi eux, "Rosemary's Baby" (1968), "Chinatown" (1974), "Le Pianiste" (2002) ou encore "The Ghost Writer" (2010).

Né le 18 août 1933 à Paris de parents juifs polonais, il part à l'âge trois ans à Cracovie, où sa famille se retrouve rapidement confinée dans le ghetto juif.



Il évite de justesse la déportation, contrairement à ses parents et à sa demi-sœur. Sa mère, enceinte, ne reviendra pas d'Auschwitz. Ni sa grand-mère. Baladé de familles en familles, il connaît la peur et la famine avant d'être confié à des paysans jusqu'à la fin de la guerre.



Il tirera de cette expérience son film le plus personnel, "Le Pianiste", où Adrien Brody campe un survivant du ghetto de Varsovie. "J'ai parfois l'impression, dira-t-il, que tout ce que j'ai fait avant était une espèce de répétition du +Pianiste+".



Diplômé de l'institut du cinéma de Lodz (Pologne) en 1959, le jeune Roman Polanski commence sa carrière en 1962 avec un thriller psychologique, "Le Couteau dans l'eau".

Le succès en 1965 de "Répulsion", avec Catherine Deneuve en meurtrière démente, est son passeport pour Hollywood.



L'aventure américaine dure une décennie, parsemée de bonheurs - succès, mariage avec l'actrice Sharon Tate, rencontrée sur le tournage du "Bal des Vampires" (1967) - et de cauchemars.



Le 9 août 1969, alors qu'il est à Londres, son épouse, enceinte de huit mois, est assassinée à Los Angeles par des satanistes.

"La mort de Sharon est la seule ligne de partage qui ait réellement compté dans ma vie", écrivait Polanski dans son autobiographie (1984).



Huit ans plus tard, à 43 ans, il est arrêté, accusé d'avoir drogué et violé Samantha Gailey (devenue Geimer), 13 ans, lors d'une séance de photos chez Jack Nicholson. Il nie le viol mais plaide coupable de "rapports sexuels illégaux avec une mineure". Un accord est passé avec le consentement de la famille.



Condamné à trois mois de prison, il est libéré pour bonne conduite après 42 jours. Mais, à la veille d'homologuer l'accord, le juge fait volte-face: il estime la sanction insuffisante. Le réalisateur ne se présente pas à l'audience et s'enfuit pour Paris en janvier 1978.



"Aux yeux de bien des gens, je passe pour une espèce de gnome et de débauché mais mes amis - et les femmes de ma vie - savent à quoi s'en tenir", écrivait-il dans son autobiographie.



Sous le coup d'un mandat d'arrêt, il est rattrapé par cette affaire à plusieurs reprises, notamment en 2009, quand il est arrêté en Suisse et assigné à résidence huit mois. Le pays refuse finalement de l'extrader.

Naturalisé français en 1976, il y poursuit depuis la fin des années 70 son parcours entre succès ("Tess") et échecs ("Pirates", "Lunes de fiel").



Il revient au premier plan au début des années 2000 avec "Le Pianiste", qui lui vaut une consécration internationale, puis en 2010 avec le thriller "The Ghost Writer", récompensé par l'Ours d'argent et le César du meilleur réalisateur.



En février 2020, ses César pour "J'accuse", sur l'affaire Dreyfus, fracturent le milieu du cinéma français, entre ceux qui ont choisi de séparer l'homme de l'œuvre et ceux qui voient en lui un symbole d'impunité.



Roman Polanski est marié depuis 1989 avec l'actrice Emmanuelle Seigner, de 33 ans sa cadette, qui l'a toujours défendu. Ils ont deux enfants, Morgane et Elvis.