Rio de Janeiro veut organiser le Mondial des clubs

La ville de Rio de Janeiro veut organiser la Coupe du monde des clubs de football, après le renoncement du Japon qui devait l'accueillir en décembre, a annoncé mardi son maire. "Nous travaillons à cela. C'est le souhait de Rio, étant donné que le Japon a renoncé (...) ça serait très intéressant de la faire venir à Rio", a déclaré Eduardo Paes sur les réseaux sociaux. M. Paes a affirmé que son administration avait déjà pris contact avec la Fédération brésilienne de football et d'"autres dirigeants" pour que Rio puisse accueillir cette compétition. "Il y a des connections, des contacts avec la FIFA (Fédération internationale de football). Ce n'est pas simple parce qu'il semble que la volonté existe d'organiser cette compétition en Asie", a-t-il ajouté. Le Japon avait annoncé le 9 septembre renoncer à accueillir la Coupe du monde des clubs en décembre en raison des restrictions dues à la crise sanitaire. La FIFA n'a quant à elle toujours pas pris de décision quant à la date et au lieu de l'évènement, qui pourrait avoir lieu en 2022. Le Japon avait déjà accueilli la Coupe du monde des clubs en 2016 et la fédération nippone souhaitait organiser l'édition 2021 notamment pour célébrer son 100e anniversaire. L'édition 2020, déplacée en février 2021, avait été remportée par le Bayern Munich. De son côté,Rio de Janeiro avait déjà accueilli l'édition 2000 remportée par les Corinthians de Sao Paulo