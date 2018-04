Rien n’est encore joué à cinq journées de la fin du championnat

La 26e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 sera intéressante, aussi bien en haut qu’en bas du tableau, puisqu’en dehors du RAC qui a pratiquement mis un pied en D II, ni le vainqueur du titre ni l’autre reléguable ne sont encore connus.

Etalée sur quatre jours, cette journée devait débuter vendredi par la rencontre opposant le CRA au RAC au stade Saniet Rmel à Tétouan.

Pour ce qui est des matchs de samedi, le CAK reçoit l’OCS au stade municipal de Khénifra à partir de 16h. Un test difficile pour les locaux qui, avant-derniers au classement, affronteront des Safiots qui ont le vent en poupe et qui aspirent à occuper la troisième place.

A 20h, le WAC accueille le KACM au Complexe Mohammed V de Casablanca. Les hommes de Benzarti n’auront d’yeux que pour la victoire facile face à un KACM qui a disputé son dernier match mercredi soir face au RCOZ et qui, malgré un résultat positif, peine toujours à voir le bout du tunnel.

Dimanche, l’affiche du jour sera sans conteste la rencontre qui opposera le DHJ au Raja de Casablanca au stade El Abdi d’El Jadida à partir de 16h. Un match capital pour les deux clubs du fait qu’ils occupent pratiquement la même place au classement, avec 38 points pour les locaux et 37 pour leurs adversaires du jour. Une victoire de l’une ou l’autre des deux équipes les rapprochera du haut du tableau et constituera une motivation pour leurs parcours africains.

A 16h également, la RSB reçoit l’AS FAR au stade municipal de Berkane. Même scénario puisque les coéquipiers de Kaâbi sont huitièmes avec 34 points alors que les visiteurs occupent la neuvième position avec 33 unités au compteur. Vainqueur en Coupe de la CAF mercredi dernier, la RSB cherchera à confirmer ce résultat et ce aux dépens de l’AS FAR qui vient de se passer des services de l’entraîneur Abderrazzak Khairi et de désigner l’ex-joueur Bouhlal à sa place.

A 18h, le MAT reçoit l’OCK au stade Saniet Rmel à Tétouan. Une belle affiche entre deux équipes qui n’ont pas encore assuré leur maintien avec un MAT qui a enregistré plusieurs victoires lors des dernières journées et un OCK qui cherche, tant bien que mal, à limiter les dégâts.

A 20h, une autre rencontre qui ne manque pas d’intérêt mettra aux prises le FUS avec le HUSA au stade El Moulay Hassan de Rabat. Les R’batis, quatrièmes au classement avec 39 points, comptent sur une victoire leur permettant de rejoindre leur adversaire du jour qui en compte 42. Toutefois, les hommes de Gammondi ne seront pas une proie facile. Prônant un jeu ouvert et offensif, ils tenteront eux aussi de remporter les trois points de la partie.

Par ailleurs, la rencontre entre le RCOZ et l’IRT se jouera lundi à 16h au stade municipal de Oued Zem.

Une sortie à hauts risques pour le club tangérois leader face à un Rapide Oued Zem en quête de points en vue de fuir la zone menant tout droit à la DII.