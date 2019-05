Réunion du Comité directeur de la FRMF

Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s’est réuni vendredi dernier en présence des présidents des clubs de Botola Maroc Telecom D1.

Les points à l’ordre du jour :

1.Migration des footballeurs mineurs :

Un exposé, présenté par le vice-président de la FRMF et président délégué du Fath Union Sport (FUS), Hamza El Hajoui, au sujet du dossier de la migration des joueurs marocains mineurs évoluant au sein des clubs et sélections nationaux vers l’étranger, a démontré à travers des documents et chiffres l’implication de certains médiateurs dans cette opération et son impact négatif sur le football national. Il a été décidé ce qui suit :

*Le gel des activités des médiateurs accrédités au sein de la FRMF jusqu’à la régularisation de leur situation administrative et juridique.

* Le réexamen des licences accordées aux médiateurs par la FRMF et leur soumission au nouveau cahier des charges dont les conditions seront fixées par une commission compétente.

* Charger un avocat de déposer une plainte au nom de la FRMF et des clubs nationaux auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) et des instances spécialisées pour l’ouverture d’une enquête sur cette affaire, en vue de déterminer les responsabilités et préserver les intérêts du football national.

2.Championnat national :

* Le Comité directeur a soumis à la Commission d’éthique les réclamations des clubs au sujet du déroulement récemment de certains matchs du championnat national.

* Le Comité directeur a suivi l’exposé du secrétaire général de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP), Abderhmane Bekkaoui, au sujet du calendrier général de Botola Maroc Telecom D1 marqué par plusieurs contraintes lors de cette saison exceptionnelle. Ensuite, il a été décidé de suivre le programme des matchs en tenant compte de l’incidence des résultats des matchs en retard non encore disputés sur le classement général:

Mardi 4 juin 2019 (matchs ayant le même enjeu) :

27ème journée : WAC-OCK

29ème journée : MAT- RCA.

29ème journée : OCS-KACM.

29ème journée : CRA-CAYB.

29ème journée : FUS-RSB.

29ème journée : MCO-ASFAR

Le programme des matchs restants sera établi à la lumière des résultats de ces rencontres.

3.Projet du statut des Ligues régionales:

Avant d’aborder la proposition du découpage géographique des Ligues régionales pour son adéquation avec celui des régions du Royaume et qui sera décidé lors de la prochaine réunion du Comité directeur, il a été procédé à la constitution d’une commission d’audition du président de la Ligue Centre-Nord au sujet de l’arrêt du championnat régional.