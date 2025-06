Réunion à Rabat du Bureau du Forum des présidents des commissions des affaires étrangères et de la défense des Parlements africains

Le Bureau du Forum des présidents des commissions des affaires étrangères et de la défense des Parlements africains a tenu, vendredi au siège de la Chambre des représentants à Rabat, une réunion consacrée à l’examen de plusieurs questions, notamment les modalités de parachèvement de la structuration du Forum et les préparatifs de sa prochaine session.



Présidée par Mme Salma Benaziz, présidente du Forum et de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques, des affaires de la migration et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants, cette réunion a permis au Bureau de prendre connaissance de la mouture finale du statut du Forum, telle qu’adoptée lors de la deuxième édition du Forum des présidents des commissions des affaires étrangères des Parlements africains, tenue à Rabat le 20 février 2025.



Les discussions ont également porté sur les préparatifs de la prochaine session du Forum, qui se tiendra l’année prochaine au Maroc et portera sur la thématique : "Eau, énergie et développement durable".



Par ailleurs, le Bureau a examiné les mécanismes de travail entre les différents membres du Forum, ainsi qu'une proposition relative à la création de cinq groupes de travail thématiques, qui sera soumise à approbation lors de la prochaine réunion du Bureau. Il a également été question d'un projet de mise en place d’un mécanisme de coordination destiné à promouvoir le Forum auprès des instances parlementaires internationales et des pays concernés.



Cette réunion a aussi constitué une occasion de passer en revue les divers défis auxquels est confronté le continent africain et de souligner la contribution des Parlements africains à leur résolution.



Ont pris part à cette rencontre Aboubacar Sidiki Koné, président de la Commission des affaires étrangères, des Maliens établis à l’extérieur et de l'intégration africaine du Conseil national de transition de la République du Mali, Vita Rashid Mfaume Kawawa, président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale de la République-Unie de Tanzanie, et Mme Isabel Eraul Ivina, présidente de la Commission parlementaire de la politique étrangère à la Chambre des députés de la République de Guinée équatoriale.



Il est à rappeler que le Forum parlementaire des présidents des commissions des affaires étrangères et de la défense des Parlements africains a été créé en marge de la deuxième réunion des présidents des commissions des affaires étrangères des Parlements africains, tenue à Rabat le 20 février 2025.