Retrait des journalistes sportifs de l’AGO du MAS

L' assemblée générale ordinaire du MAS, tenue dimanche 8 novembre 2020, à été boycottée par de nombreux journalistessportifs affiliés aux sectionsrégionales de l'association marocaine de la presse sportive et à l'alliance marocaine des journalistes sportifs, et ce en protestation contre " l'humiliation " dont ils ont fait l'objet de la part des " dirigeants" du Moghreb de Fès. Dans un communiqué diffusé par les présidents des deux associationsrégionales, en l'occurrence Mohammed Benyahia et Driss El Adel, les signataires dénoncent " l'interdiction" faite aux représentants des deux associations munis de leurs cartes de presse sportive de suivre les travaux de cette assemblée générale,malgré les correspondances adressées aux responsables du MAS, une semaine à l'avance, via l'adresse email du club, conformément à un communiqué publié par celui-ci. Lessectionsrégionales des deux associations dénoncent, au nomde l'ensemble de leurs adhérents, ce " comportement" et " l'absence des conditions appropriées " pourla médiatisation de cetteAGO,soulignant que les organisateurs ont placé à l'extérieur de la salle des conférences un petit écran dépourvu de son, en application, semble t-il, des mesures de protection contre la covid19. Les journalistes et correspondants de la presse sportive se sont retirés de l'hôtel abritant l'AGO du MAS en réaction à cet " agissement" jugé humiliant à leur égard.