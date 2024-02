Retour d’Abdellatif Jrindou au MAT

Le Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a annoncé, dimanche, avoir signé un contrat avec l'entraîneur, Abdellatif Jrindou pour diriger l'équipe.



Le club a précisé, dans un communiqué, qu'il a engagé Abdellatif Jrindou à la tête du staff technique de l’équipe pour une saison et demie avec des objectifs fixés, notant que la présentation officielle du nouvel entraîneur aux supporters de l’équipe et à l'opinion publique aura lieu dans les prochaines heures.

Le club tétouanais a engagé Abdellatif Jrindou après s’être séparé de Mohamed Alaoui Ismaili au cours de cette semaine en raison de "résultats négatifs".

En 2021, le MAT avait engagé le cadre national Abdellatif Jrindou, qui a permis à l'équipe de monter en première division durant la saison 2021-2022.



Né en 1974, Jrindou a évolué, en tant que joueur, à l’Olympique de Casablanca, au Raja de Casablanca et à l’Al Ahly Dubai Club. Il a déjà entraîné plusieurs équipes nationales comme l'Olympique Dcheira, Chabab Al Massira et le Maghreb de Fès.



Le MAT occupe actuellement la neuvième position de la Bototal Pro D1 avec 20 unités.

De son côté, la Renaissance de Berkane (RSB) s’est séparée à l’amiable de son entraîneur Amine El Karma, en poste depuis novembre 2022, a annoncé samedi le club, 3e au classement de la Botola Pro D1 de football, à 10 points du duo de tête, l'AS FAR et le Raja de Casablanca.



"La Renaissance de Berkane est parvenue à un accord avec le cadre national Amine El Karma, entraîneur de l’équipe A, prévoyant une séparation à l’amiable", a indiqué le club via sa page sur les réseaux sociaux, 48 heures après la défaite contre le Mouloudia d’Oujda (1-0/16e journée).



"Le club, avec l’ensemble de ses composantes, remercie énormément M. El Karma pour l’ensemble de ses services précieux durant une période de près de trois années, en tant que responsable de l'Académie du club puis entraîneur de l’équipe A, lui souhaitant plein succès dans son parcours sportif", a ajouté la même source.

Les détails concernant le staff technique qui présidera aux destinées de l’équipe A seront dévoilés dans les prochains jours, précise-t-on.