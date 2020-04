Report du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla Meryem de golf

La 47ème édition du Trophée Hassan II et la 26ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf ont été reportées à une date ultérieure, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé, vendredi, l'Association du Trophée Hassan II (ATH), présidée par SAR le Prince Moulay Rachid.

La décision de reporter ces deux compétitions, prévues du 1er au 07 juin au Royal Golf de Dar Essalam, a été prise en concertation avec les instances internationales (European Tour et Ladies European Tour) partenaires de l'Association du Trophée Hassan II, indique un communiqué de l'ATH.

Le Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meryem ont intégré officiellement le circuit européen depuis 2010.