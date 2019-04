Réouverture du Complexe Mohammed V fin mai

La réouverture du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca aura lieu durant la dernière semaine du mois de mai prochain, annonce, vendredi, la wilaya de Casablanca-Settat.

Une commission, présidée par le wali de la Région de Casablanca-Settat, a effectué, vendredi, une visite de terrain afin de s'enquérir de l’avancement des travaux de modernisation et de mise à niveau du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, indique la wilaya, dans un communiqué.

Après une présentation du projet et du rétroplanning par la société en charge des travaux (Casa-Aménagements), la commission a pu constater de visu l’état des travaux réalisés et pris acte des travaux restants, ajoute-t-on de même source.

'’Au terme de cette visite, et afin de garantir la sécurité du public et le déroulement des matchs dans des conditions optimales, la commission a convenu, d’un commun accord, de réouvrir le Complexe durant la dernière semaine du mois de mai 2019’’, précise le communiqué.

Le wali était accompagné lors de cette visite par le gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, le président de la commune de Casablanca, les responsables régionaux des services de sécurité compétents et les directeurs généraux des sociétés de développement local ‘’Casa-Aménagements’’ et ‘’Casa Events et Animation’’.