Réouverture des stades au public: Une décision salutaire

Futsal

La sélection nationale de football en salle des moins 23 ans effectue un stage de préparation du 27 février au 4 mars, à huis clos au Complexe Mohammed VI à Maâmoura (près de Salé). Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football, publié sur son site web, dix sept joueurs ont été convoqués à ce stage, à savoir : Cheridou Mohamed (AS Khabazat Kenitra), Boudfiri Oussama (Raja Cercle Municipalité Agadir), Messaoudi Ilyas (AS Faucon Agadir), El Idrissi Otmane (Loukous Ksar El Kabir), Sena Mouad (AS Khabazat Kenitra), Rabou Mustapha (Club Sportif BeniBouayach), Benkaddour Soufiane (DinaKenitra), Malihi El Houssain (Club Chabab Wifaq Sportif Casa), Zouaki Bilal (AS Lion Chaouiya), Kamal Mohamed (Dina Kenitra), Lahrach Abdelatif (Ajax Tetouan), Benmeskine Amine (Ajax Marrakech), El Harti Lahcen (Dynamo Kenitra), Assadik Ilyass(Beni Bouayach), KabliBouchaib (AS Lamzamza Settat),El Moussali Mohamed (Club Chabab Wifaq Sportif Casa) et Hajine Aymane (Club Fethi sportif Settat).



Stage

L’équipe nationale des moins de 17 ans effectuera un stage de préparation du 28 février au 4mars, à huis clos au Complexe MohammedVI de football, à Maâmoura. Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), publié sur son site web, ce stage s’inscrit dans le cadre de la préparation des prochaines échéances sportives. Vingt-six joueurs ont été convoqués à ce stage, en l’occurrence : Aymane Nayer (FUS Rabat), Salahddin Sahib (AS FAR), Omrane Saddiki (AS FAR), Sifeddine Chlaghmou (AS FAR), Taha Belghouzil (Académie MohammedVI), Hatim Laoufir(Académie MohammedVI), AdameChakir(Académie MohammedVI), FouadZehouani (Académie MohammedVI), Adame Hanin (FUS Rabat), Hamza Ajalid (FUS Rabat), Adnane Ahmar (Raja Casablanca), Oussama Hamdaoui (Raja Casablanca), Anouar Benfaida (Chabab Mohammedia), Hamid Ait Boudal (Académie Mohammed VI), Adam Allal (Académie Mohammed VI), Mohamed Kebdani (AS FAR), Ismail Bakhti (AS FAR), Mohamed Bitah (Chabab Mohammedia), Mouad Boughizane (AS FAR), Mohamed Khoutoun (Académie Mohammed VI), Said Rifai (Académie MohammedVI),RayanByad (Académie Mohammed VI), Houssam Benrbib (Olympic Safi), Hamza Moutawakil (AS FAR), Oussama Madkour (Raja Casablanca) et Abdelhamid Maali (Ittihad Tanger).



Championnat D2

Voici les résultats complets des matches de la 21è journée de la Botola Pro D2 de football:

OD-CJBG : 0-0

TAS-MAT : 0-0

RAC-UTS : 0-2

JSM-RCAZ : 1-0

SM-RBM : 0-0

ASS-USMO: 1-1

CAK-IZK: 3-1

KACM-WAF: 1-0



Classement :

1-MAT: 45 pts

2-UTS: 38 pts

3-RBM: 33 pts

4-SM : 31 pts

-JSM : 31 pts

6-RCAZ : 30 pts

7-OD : 29 pts

8-IZK : 28 pts

9-ASS: 27 pts

10-CJBG: 26 pts

11-TAS: 25 pts

-CAK: 24 pts

13-RAC: 24 pts

14-WAF: 22 pts

15-USMO: 20 pts

16-KACM: 10 pts