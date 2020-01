Remue-ménage dans la demeure du Wydad

Le Wydad de Casablanca a présenté, lundi au Complexe sportif Mohamed Benjelloun, son nouveau manager général, l'Argentin Miguel Angel Gamondi, qui s'est engagé pour trois ans et demi avec le champion du Maroc en titre.

La mission de l'ancien entraîneur du Hassania d'Agadir consiste en la restructuration et la dynamisation du projet sportif du club casablancais, la formation, la gestion de l'école des jeunes et le recrutement de nouveaux talents, selon les explications fournies au cours d'une conférence de presse.

Miguel Angel Gamondi s'est dit fier de présider à la direction technique des Rouge et Blanc, soulignant qu'il est porteur d'un projet ambitieux à même de contribuer à la transformation du Wydad en un grand club professionnel.

Au cours de cette conférence, le président du Wydad, Said Naciri, a annoncé que le club s'est séparé à l'amiable de l’entraîneur Zoran Manojlovic et que le nom de son successeur sera connu dans les prochains jours.

Sur la sellette depuis un certain temps, le coach serbe a exprimé ses remerciements aux supporters du Wydad et s'est excusé de toute contre-performance subie sous sa houlette, souhaitant que le club puisse conserver le titre national et retrouver celui de la Ligue des champions.

Miguel Angel Gamondi a déjà côtoyé le banc du Wydad en 2002 en tant que membre du staff de son compatriote Oscar Fullone, avec qui le club a notamment remporté l'ancienne Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes.

Il va rebondir plusieurs années plus tard (2015) du côté du Hassania d'Agadir, dont il a restructuré le centre de formation, avant de prendre les rênes de l'équipe première, réussissant, en 2018, à atteindre la demi-finale de la Coupe de la Confédération et la finale de la Coupe du Trône.

Le Wydad de Casablanca s’est adjugé les services de nouveaux joueurs au mercato hivernal pour pallier les blessures de nombreux titulaires, dont l'absence a sérieusement handicapé l'équipe, qui reste, cependant, deuxième du championnat national (Botola1 Pro) et bien placée pour se qualifier en quart de finale de la de la Ligue des champions au titre du groupe C.

Les deux dernières recrues des Rouges sont l’attaquant ougandais Joel Mandondo et le gardien de but Yaniss Hanine en provenance du club français de Monaco.