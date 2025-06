Remise à Laâyoune de certificats de propriété à des ayants-droit des martyrs de la Nation

Des certificats de propriété de lots de terrain ont été remis, mardi à Laâyoune, au profit des ayants-droit des martyrs de la Nation, des anciens séquestrés, des mutilés lors des opérations, des rapatriés et des ralliés, dans le cadre de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres des Forces Armées Royales (FAR) et leurs familles.



Pilotée par la Délégation régionale de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants de Laâyoune, sous la supervision de l'Administration de la Défense Nationale et de l'Etat Major Général des FAR, cette opération a été marquée par la remise de certificats de propriété de lots de terrain au profit de 51 bénéficiaires relevant du ressort territorial de la Délégation, tout en les exonérant des frais d'enregistrement et de conservation.



S’exprimant à cette occasion, le Général de Division Abdelkarim Zaoui, Commandant du Secteur Sakia El Hamra, a souligné que cette initiative traduit la Haute sollicitude et bienveillance dont SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des FAR, entoure les membres des FAR et leurs familles.



Il a aussi rappelé que cette initiative intervient en application des Hautes Instructions du Souverain pour permettre à Ses fidèles sujets parmi les familles des martyrs de l’intégrité territoriale de la Patrie de régulariser la situation administrative des logements dont ils ont bénéficié auparavant ou d’acquérir des lots de terrain aménagés, pour un cadre de vie digne et stable.



Dans ce contexte, la Fondation Hassan II des œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants a entrepris, via sa Délégation régionale à Laâyoune, les mesures nécessaires auprès des autorités locales, la Conservation foncière, la Direction régionale des impôts, et la Direction régionale du groupe Al Omrane, ainsi que la Direction régionale des domaines de l'Etat, afin de mettre en œuvre les Très Hautes Instructions Royales.



Dans ce sillage, il a précisé que quelque 51 familles issues des provinces de Laâyoune et d’Es-Semara ont bénéficié gracieusement de certificats de propriété de lots de terrain, avec exonération des droits et taxes fonciers.



Des bénéficiaires ont exprimé, à cette occasion, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour l'intérêt porté à Ses sujets parmi les familles des martyrs de l’intégrité territoriale, notant que le Souverain a toujours entouré les membres des FAR et leurs familles de la sollicitude nécessaire pour leur garantir une vie décente.



A noter que cette opération sociale d’envergure se poursuit à travers plusieurs provinces du Royaume, afin de faire bénéficier cette catégorie, à titre gracieux, de biens immobiliers (logements ou lots de terrain), avec exonération des droits et taxes fonciers.



La cérémonie de remise de ces certificats de propriété foncière qui s’est déroulée au Mess des officiers à Laâyoune, a été marquée par la présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, de représentants des services déconcentrés et de personnalités civiles et militaires.