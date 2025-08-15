Région Tanger Tétouan Al Hoceima : Atouts stratégiques et défis structurels…

La région Tanger–Tétouan–Al Hoceima constitue la troisième puissance économique du Maroc. Elle bénéficie d’une position géographique unique, véritable carrefour entre l’Atlantique et la Méditerranée. Son port Tanger Med est devenu une plateforme mondiale, avec plus de dix millions de conteneurs traités en 2024, ce qui en fait le premier port d’Afrique et l’un des dix premiers au monde.



Une région riche en atouts, mais marquée par de profonds déséquilibres



L’industrie automobile s’affirme également comme un pilier majeur : le Groupe Renault Maroc a atteint en 2024 une production record de 413 614 véhicules, soit une hausse de 8% par rapport à 2023. Parmi eux, 312.381 unités ont été produites sur le site de Tanger Med, confirmant la vocation industrielle et logistique de la région. Sur le plan agricole, la plaine du Loukkous assure près de 40% des exportations nationales de fruits et légumes.



Enfin, le tourisme s’appuie sur des atouts variés : Tanger et son ouverture internationale, Tétouan classée patrimoine mondial par l’UNESCO, Chefchaouen la « ville bleue », Al Hoceima et sa côte méditerranéenne, ainsi que M’diq–Fnideq et son tourisme balnéaire.



Pourtant, ces réussites coexistent avec de profondes inégalités. Le taux de chômage régional est de 12%, mais il dépasse 20% chez les jeunes. Le taux d’urbanisation atteint 67%, ce qui accentue la pression sur les grandes villes et vide les campagnes. Les villages restent enclavés, et les femmes rurales connaissent encore un taux d’analphabétisme de 35%. Ces contradictions montrent que le développement avance à deux vitesses : un littoral dynamique et connecté d’un côté, des provinces intérieures marginalisées de l’autre.



Les thèmes sous lesquels les congrès provinciaux sont tenus traduisent les problèmes auxquels les territoires sont confrontés et synthétisent les propositions que cherchent à faire valoir les militants de l'USFP pour leur assurer un développement qui bénéficie à tous.



Face à ces défis, l’USFP a lancé une forte dynamique organisationnelle. Des congrès provinciaux, sous la supervision directe du Premier secrétaire Driss Lachguar, ont renouvelé les structures locales et rapproché le parti des réalités du terrain. Trois provinces ont déjà tenu leurs congrès – Tétouan, Ouezzane et Al Hoceima – marqués par un profond renouveau organisationnel. Les autres provinces – Larache, Tanger–Asilah, Fahs–Anjra, M’diq–Fnideq et Chefchaouen – tiendront les leurs entre le 11 et le 15 septembre 2025.



Les thèmes sous lesquels ces congrès sont organisés traduisent non seulement les attentes des populations, mais ils émanent aussi des programmes de développement élaborés par les militants de l’USFP dans chaque province. A Tétouan : «Tétouan au cœur de la transformation : justice territoriale, développement durable et ouverture méditerranéenne». À Ouezzane : «Vers un changement responsable : engagement, gouvernance et développement équitable». A Al Hoceima : «Al Hoceima, phare de la Méditerranée et justice territoriale pour un développement équitable ».



Les autres provinces n’ont pas été en reste : à M’diq–Fnideq, on a insisté sur la réhabilitation de l’action politique après la fermeture du passage de Sebta; à Chefchaouen, la dignité et la justice sociale ont été placées au centre; à Tanger–Asilah, l’ouverture sur les espaces méditerranéen et atlantique a été affirmée; à Larache, la crédibilité de l’action politique a été posée comme condition d’un développement durable; et à Fahs–Anjra, le contraste entre le faste qu'inspire le port mondial de Tanger Med et le degré de vulnérabilité jaillissant des villages pauvres voisins a incité les militants à opter pour le thème : «Entre le port et le village… la justice territoriale comme pont du développement».



Ces slogans ne sont pas de simples formules. Ils représentent une synthèse des réflexions locales et des propositions des militants, et expriment la volonté de l’USFP de transformer les réalités territoriales en un projet global de justice et d’équité.



Des projets structurants, mais un impact social limité



La région a connu de grands projets d’infrastructures : train à grande vitesse, autoroutes, programme «Tanger Métropole», programme «Al Hoceima, Phare de la Méditerranée», aménagement de l’Oued Martil ou encore la Cité Mohammed VI de la technologie. Pourtant, l’impact social reste limité. Dans l’éducation, le nombre d'élèves dépasse 45 dans certaines classes. Dans la santé, la densité médicale n’est que de 1,2 médecin pour 1.000 habitants, loin de la norme internationale de 3/1.000. Un tiers des douars demeure sans accès routier, révélant la persistance de l’enclavement.



La région compte plus de 4,1 millions d’habitants, dont la moitié a moins de 35 ans. Pourtant, le taux d’activité des femmes ne dépasse pas 20%, et les coopératives, bien que nombreuses (plus de 3.000), restent fragiles. Dans les zones rurales, l’absence de collèges et de lycées favorise le décrochage scolaire, surtout pour les filles. L’exode rural s’intensifie : Al Hoceima pourrait perdre 24% de sa population rurale et Ouezzane 5% dans les prochaines années.



Ces réalités montrent que le développement ne peut pas se limiter aux infrastructures. Il doit placer l’humain au centre et répondre directement aux besoins de la population. C’est pourquoi un projet régional équitable doit s’attacher à rétablir un meilleur équilibre territorial, à valoriser les richesses agricoles et maritimes de façon locale, à diversifier le tourisme en intégrant l’écotourisme et le culturel, et à soutenir les initiatives de jeunesse par la création de terrains de proximité et la mise en place d’espaces adaptés. Il doit aussi renforcer les coopératives féminines pour en faire de véritables leviers économiques, ouvrir de nouveaux pôles universitaires dans les provinces de l’intérieur afin d’éviter la concentration des savoirs et des opportunités sur l’axe littoral, et sécuriser l’eau grâce à la construction de barrages et au recours au dessalement.



A ces priorités sociales et économiques s’ajoute la nécessité de réaliser enfin les promesses liées aux infrastructures structurantes, notamment l’achèvement de l’autoroute Tanger–Tétouan, la création d’une liaison ferroviaire entre Tanger et Tétouan en passant par Fnideq, M’diq et Martil, l’aménagement d’une voie rapide reliant Tétouan à Al Hoceima via Oued Laou, et l’extension du tronçon autoroutier entre Ksar Sghir et Fnideq pour désenclaver le littoral. S’y ajoute également un projet majeur : la réalisation d’une autoroute reliant Tétouan à Fès via Chefchaouen et Ouezzane, ouvrant ainsi la région vers l’axe Fès–Meknès–Tafilalt, et la mise en œuvre d’un vaste programme de désenclavement des communes rurales, afin de réduire les fractures territoriales et de donner à chaque espace la possibilité de contribuer pleinement au développement régional.



La mobilisation organisationnelle, réponse politique de l’USFP dans les provinces du Nord



Dans ce contexte marqué par de profondes attentes sociales et territoriales, l’USFP n’a pas choisi l'inertie. Il a opté pour l’action en engageant une mobilisation organisationnelle inédite. Les congrès déjà tenus à Tétouan, Ouezzane et Al Hoceima ont permis de renouveler les élites locales et de rapprocher le parti des préoccupations concrètes des citoyens. Les prochains congrès, prévus entre le 11 et le 15 septembre 2025 à Larache, Tanger–Asilah, Fahs–Anjra, M’diq–Fnideq et Chefchaouen, s’inscriront dans la même dynamique.



La présence du Premier secrétaire Driss Lachguar à chacune de ces étapes traduit une volonté claire : relier organisation et projet politique. Ces congrès ne sont pas de simples échéances internes ; ils sont des espaces de débat, de renouvellement et d’intégration des jeunes et des femmes dans les responsabilités. Ils constituent également une préparation directe au XIIe Congrès national de Bouznika, où les enjeux locaux et régionaux seront placés au cœur du débat national.



Ainsi, l’USFP démontre qu’il ne se limite pas au diagnostic ni à la critique. Il présente des solutions concrètes et agit sur le terrain. Son ambition est limpide : construire une alternative démocratique où développement et citoyenneté progressent ensemble. La région Tanger–Tétouan–Al Hoceima n’a pas besoin d’un Maroc à deux vitesses, mais d’une unité sociale et territoriale. Ses atouts sont réels, mais ses défis le sont tout autant. L’USFP trace la voie d’un développement qui s’accompagne de justice, où l’investissement se conjugue avec la dignité, et où l’ouverture internationale rime avec l’équité locale.



C’est cette vision, fondée sur la justice territoriale et l’égalité des chances, qui constitue la véritable réponse politique de l’USFP. Et c’est cet engagement qui peut transformer les slogans des congrès provinciaux en un projet de société cohérent, capable de donner un avenir aux jeunes, de valoriser le rôle des femmes et de bâtir une région où chaque citoyen se reconnaît comme acteur du développement.



Par Mohamed Assouali

Secrétaire provincial de l’USFP à Tétouan