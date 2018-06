En application des Hautes instructions Royales, le ministère de l’Intérieur a entrepris une refonte globale du concours d’accès au cycle normal de l’Institut Royal de l’administration territoriale, et ce en y introduisant une série de nouveautés. Ce concours, qui s’est déroulé dimanche à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Agdal, a vu la participation de 2.000 candidats dont 500 candidates, soit 20% du nombre total.

La refonte globale de ce concours intervient en application des Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI, exhortant à la valorisation du capital humain et du système de recrutement du corps des agents d’autorité en ciblant les compétences qualifiées pour des postes de responsabilité, a indiqué dans une déclaration à la MAP, le gouverneur, directeur du personnel d’autorité, Ghassane Gassab.

Les nouveautés introduites à ce concours stipulées dans un arrêté du ministre de l’Intérieur en date du 25 avril 2018 soulignent l’impératif de cibler davantage les candidats disposant de conditions physiques et psychologiques pour le poste d’agent d’autorité, d’une culture générale et de connaissances académiques. Le site électronique réservé à ce concours a connu l’inscription de 14.500 candidats dont 3.100 classés premiers, selon les points obtenus, ont été convoqués à déposer leur dossier de candidature. La commission de présélection a ensuite arrêté la liste définitive comprenant près de 2.000 candidates et candidats répondant aux critères requis.