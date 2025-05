Réduction de la mortalité maternelle et infantile : La Banque mondiale salue les progrès "considérables" du Maroc

La Banque mondiale (BM) a salué les progrès “considérables” réalisés par le Maroc au cours des dernières décennies en matière de réduction des taux de mortalité maternelle et infantile.



Au cours des dernières décennies, le Royaume a réalisé “des progrès considérables dans la réduction des taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, ainsi que dans l'amélioration des principaux indicateurs de santé et de nutrition maternelles et infantiles”, s'est félicitée l'institution internationale dans une note publiée mercredi.



La Banque mondiale souligne, à cet égard, que l’accès aux services essentiels de santé maternelle et infantile “s’est considérablement amélioré au Maroc au cours des dernières décennies”.



Elle fait remarquer, toutefois, que des écarts persistent entre les milieux urbain et rural, notant qu’aujourd’hui 96% des femmes en milieu urbain accouchent dans un établissement de santé, contre 73,4% en milieu rural.



Par ailleurs, l'institution basée à Washington rappelle qu’en 2022, le Maroc a mis en place un dispositif de santé communautaire visant à renforcer la santé et la nutrition maternelles et infantiles en milieu rural.



Réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le ministère de la Santé et de la Protection sociale et l’UNICEF, ce projet a été déployé en phase pilote dans trois régions prioritaires couvrant 14 provinces et 56 centres de santé ruraux, note l’institution de Bretton Woods.



Elle explique que la particularité de ce nouveau programme est qu’il repose sur la coordination de trois acteurs, impliquant simultanément les Centres de santé ruraux, les Dar Al Oumouma et les personnes relais communautaires.



“Le processus de prise en charge des femmes enceintes commence avant l’accouchement : chaque femme bénéficie de consultations prénatales. Les personnes relais communautaires sont informées qu’elles doivent assister à au moins quatre consultations prénatales”, explique Najat Nadifi, présidente de l’association Riaaya pour la santé de la femme et de l’enfant, citée par la BM.



Selon la Banque mondiale, la phase pilote de ce dispositif de santé communautaire a bénéficié à environ 285.000 bénéficiaires.



Elle souligne que suite aux “résultats encourageants” de cette phase, l’INDH, en coordination avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, et avec l’appui technique de la Banque mondiale, a développé une stratégie de mise à l’échelle de ce dispositif.



Cette stratégie comprend un plan d’action détaillé visant à renforcer le modèle programmatique et le système de gestion des performances du système de santé communautaire, notamment par l’intégration d’outils automatisés de collecte et d’analyse des données, permettant ainsi une prise de décision plus rapide et mieux informée, indique-t-on de même source.