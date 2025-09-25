Rajnath Singh : L’usine de fabrication de véhicules blindés de Berrechid amorce un nouveau chapitre dans le partenariat stratégique entre l’Inde et le Maroc


L’usine TATA Advanced Systems Maroc (TASM), inaugurée mardi à Berrechid, amorce un nouveau chapitre dans le partenariat stratégique entre l’Inde et le Maroc, a souligné le ministre de la Défense de la République de l’Inde, Rajnath Singh.

Intervenant lors de la cérémonie d’inauguration, marquée par la présence notamment du ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi et du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, M. Singh a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au gouvernement marocain pour le soutien constant à ce partenariat.

Le responsable indien a affirmé que cette usine dédiée à la fabrication des véhicules blindés de combat WhAP 8×8, la première unité de production de défense indienne installée à l’étranger, constituera un centre d’excellence en recherche, design et industrie de défense, qu’elle attirera les jeunes talents, stimulera l’innovation et développera de nouvelles technologies profitables aux deux pays.

Depuis plusieurs années, l’Inde et le Maroc agissent pour le renforcement de leur partenariat dans divers domaines, produisant des résultats remarquables, qu’il s’agisse des énergies renouvelables, des engrais, des technologies de l’information, du tourisme et, désormais, de la défense, a indiqué M. Singh, relevant que l’inauguration de l’usine de fabrication de véhicules blindés constitue un témoignage fort de la convergence stratégique croissante entre les deux nations.

Pour sa part, le PDG de Tata Advanced Systems, Sukaran Singh, a affirmé que l’inauguration de cette usine à Berrechid représente une étape stratégique majeure pour l’industrie de défense indienne.

Il s’agit non seulement d’un investissement industriel, mais d’un engagement durable en faveur de l’innovation et du développement partagé, a relevé Sukaran Singh, notant que ce projet créera des emplois qualifiés et contribuera au renforcement de la coopération technologique et industrielle entre Rabat et New Delhi.


