Raja-WAC pour un 130ème derby piquant à la “harissa ”

Le derby Raja-WAC, prévu ce samedi soir à partir de 21h30, est la principale attraction de la 25ème journée de la Botola Pro 1 «Inwi» de football. Une opposition à grand enjeu du fait qu’elle constituera un tournant dans la course au titre entre un Wydad, leader, qui aspire à conforter son avance actuelle de six points, et un Raja, dauphin, pas du tout prêt à lâcher du lest.



Un beau plateau à la sauce tunisienne : Fouzi Benzarti, le coach du Wydad, qui en est à son sixième derby, aura donc affaire à son compatriote Lassad Chabbi, qui pour sa première, serait ravi de pouvoir s’en tirer à bon compte.



Faute de public, c’est aux seuls réels protagonistes d’assurer le show et de sortir un match plein digne du standing des deux équipes. Pourvu que l’importance de l’enjeu n’affecte pas la qualité du jeu et que l’on ait droit à une opposition où l’on verra du bon football produit par une armada de joueurs pratiquement tous internationaux.



A ce propos, les deux adversaires devraient aligner leurs formations types. Le WAC récupérerait Mouaiad Ellafi qui a subi une intervention chirurgicale au niveau de la cloison nasale, tandis que le Raja a pu récupérer Abdelilah Hafidi qui revient d’une blessure. Seul le jeune Zakaria El Habti ne sera pas de la partie, non encore remis, au moment où Mohcine Moutawalli reste incertain.



Une confrontation à placer sous le signe de l’équilibre parfait, qui pourrait balancer d’un côté comme de l’autre, sans omettre l’option du score de parité. Les Verts sont conscients que seule la victoire arrangera leurs affaires en vue de recoller de nouveau aux Rouges qui joueront à fond leurs chances pour pouvoir s’imposer et creuser l’écart. Même un match nul serait le bienvenu pour le Wydad puisqu’il débouchera sur le statu quo : un matelas de 6 points d’avance à gérer en attendant la suite du championnat.



Bien avant ce derby, le bal de cette journée sera ouvert, également samedi, par des rencontres qui verront les mal barrés jouer leur avenir dans la cour des grands. Le MAS, bien loin d’être tiré d’affaire, se rendra à Rabat pour défier le FUS, un abonné du ventre mou du classement; le RCOZ, avant-dernier, jouera le Hassania qui peine à trouver la bonne cadence ; et le CAYB, tombeur du Raja mais toujours dans de beaux draps, sera attendu de pied ferme par un MCO peinard dans son quatrième poste.



Pour ce qui est des rencontres dominicales, le sommet du bas du tableau sera le match SCCM-DHJ, deux clubs qui partagent avec le CAYB la 12ème place avec 26 points. Autrement dit, le vainqueur aura tout à gagner, en soignant son classement et en se rapprochant de la barre des 30 unités.



La RCAZ, lanterne rouge, n’aura pas droit à l’erreur en recevant le MAT et au vu des copies rendues récemment par les partenaires du vétéran Abdessamad Mbarki, d’aucuns seraient tentés de dire que la Renaissance de Zemmamra a le droit de croire jusqu’au bout en ses chances de maintien.



Enfin, l’ASFAR, pratiquement assurée de la troisième place qualificative à la Coupe de la Confédération, aura à cœur de conserver son élan victorieux en se mesurant à l’IRT, alors que la RSB, pour qui rien ne va plus, est sommée de secouer le cocotier face à un OCS qui alterne le bon et le moins bon.

Mohamed Bouarab