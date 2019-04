Raja-IRT à l’affiche

Le stade Père Jégo à Casablanca abritera aujourd’hui à 16 heures la rencontre au sommet qui opposera le Raja à l’IRT, match en retard comptant pour la 22ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1.

Une belle affiche dont l’enjeu pour les Verts est de conforter leur place de dauphin, au moment où les Tangérois chercheront à se rapprocher davantage des Rajaouis, sachant que le RCA et l’IRT cumulent chacun respectivement 40 et 35 points.

Toujours pour le compte de cette 22ème manche, le Complexe Moulay Abdellah à Rabat sera, ce soir à partir de 18 heures, le théâtre de la partie qui mettra aux prises l’ASFAR et la Renaissance de Berkane.

Jeudi à 15 heures au Grand stade d’Agadir, le Hassania recevra le Wydad, dans un match en retard de la 24ème journée du championnat.