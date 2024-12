Rachid Zaki décroche le Grand prix "Mohamed Reggab" avec "Un certain jour"

Le réalisateur et scénariste Rachid Zaki a décroché le Grand prix Mohamed Reggab pour son film ‘’Un certain jour’’, à la clôture de la 13ème édition de l’Université cinématographique, organisée à El Jadida à l’initiative de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc (FNCCM).



Par ailleurs, les prix "Mohamed Dehane" de la réalisation et "Mohamed Bastaoui" pour la meilleure interprétation ont été décernés au film ‘’Chambrée’’ de sa réalisatrice Fidaâ Sbaâi, alors que le film ‘’Pourquoi?’’ de Noureddine Alaoui a obtenu la mention spéciale du jury et ce, lors d’une cérémonie de clôture organisée vendredi soir au théâtre de la Cité portugaise.

Dans une déclaration à la MAP, le réalisateur primé Rachid Zaki s’est dit heureux d’avoir remporté ce prix décerné au nom de l’un des monstres sacrés disparus du cinéma marocain, en l’occurrence, Mohamed Reggab.



‘’Il s’agit de la deuxième projection de ce film après celle au Festival national de cinéma de Tanger’’, a-t-il noté, avant de relever que la compétition a été particulièrement disputée entre les dix films en lice lors de cette édition.



Une édition qui a rencontré un vif succès au vu de l’affluence du public, s’est félicité, pour sa part, le président du Club du 7ème art d'El Jadida, Nabil Beloutti, ajoutant que cet événement a été également marqué par l’organisation de plusieurs ateliers sur les pratiques cinématographiques, une master class avec le réalisateur et producteur Driss Chouika ou encore une conférence sur "L’approche psychologique du cinéma marocain" animée notamment par le cinéaste Saâd Chraïbi et les critiques de cinéma Noureddine Boukhssibi et M’barek Hosni.



Tenu du 10 au 13 décembre sous le thème "Les ciné-clubs, un pont pour la communication culturelle", ce festival a été organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre cinématographique marocain (CCM) ainsi que le Club du 7ème art d'El Jadida, l'un des plus anciens ciné-clubs dans le Royaume connu et reconnu pour ses initiatives en faveur de la promotion de la culture cinématographique dans la capitale du Doukkala.



A noter enfin que le jury présidé par le journaliste et poète Abdelhamid Jmahri, comprenait l'actrice Sana Bahaj, Mariam Chadli (monteuse) et le directeur artistique du Festival du court-métrage de Sidi Kacem, Mohamed Jreid.