Festival international du film de Dakhla : Remise des prix aux lauréats du concours dédié à la Marche Verte

La treizième édition du Festival international du film de Dakhla, qui se tiendra du 14 au 20 juin, sera marquée par la remise des prix de la quatrième édition du concours de courts-métrages intitulé «La Marche Verte vue par les jeunes créateurs d’images».



Ce concours est organisé par le Centre cinématographique marocain en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans le cadre des commémorations du 49ᵉ anniversaire de la Marche Verte.



Les lauréats des trois premières places seront distingués à l’issue d’une sélection rigoureuse assurée par un jury composé de Hakim Belabbes, Youssef Britel et Sanaa Benmouissa. Les distinctions attribuées sont le Grand Prix, le Prix du jury, ainsi que le Prix Espoir réservé aux participants âgés de moins de 21 ans.



Ce concours s’adresse aux jeunes réalisateurs amateurs et aux créateurs d’images et de vidéos âgés de 35 ans et moins. Il vise à valoriser l’événement historique de la Marche Verte, qui constitue un jalon majeur dans l’histoire du Royaume, à travers des œuvres réalisées à partir d’images d’archives, d’animations ou de créations fictionnelles.



Il convient de souligner que cette treizième édition du Festival international du film de Dakhla propose, outre la compétition de longs et courts-métrages, des ateliers de formation destinés à la jeunesse, un accompagnement des projets cinématographiques de jeunes réalisateurs originaires du Maroc, d’Afrique et du Moyen-Orient, ainsi qu’une programmation dédiée au cinéma national marocain dans la section « Panorama ».