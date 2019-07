Rabat à l’heure du Festival nautique international

Le Festival nautique international de Rabat (FNIR), dont la 12è édition se tiendra du 21 au 31 juillet, vise à faire des sports nautiques un "vecteur de développement humain et de cohésion sociale", ont indiqué, mercredi à Rabat, les organisateurs. Pour cette 12ème édition, initiée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, en collaboration avec les Fédérations Royales marocaines de voile, kayak et aviron et Special Olympics, toutes les conditions sont réunies pour promouvoir les sports nautiques auprès du grand public et faire de l'événement un mélange de culture, de sport et de citoyenneté, ont souligné les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue pour mettre la lumière sur les divers aspects organisationnels, logistiques et techniques de cet événement sportif international annuel.

Cette compétition internationale dispose de tous les moyens pour s'imposer sur la scène nautique, où se côtoieront des athlètes représentant plusieurs pays sur un espace à terre et à flot notamment dans les disciplines de la voile, du triathlon, du kayak, de beach-soccer, de beach-volley et Spécial Olympics, ont-ils fait savoir.

Dans une déclaration à la MAP en marge de cette conférence de presse, le directeur du festival et président du club nautique de la plage de Rabat, Zouhair Cherqi, a indiqué que l'édition de cette année sera marquée par la programmation de diverses activités nautiques et artistiques en présence de sportifs et d’artistes de renommée nationale et internationale qui enrichiront par leur expérience et leur notoriété le festival.

Outre les pays qui prennent part habituellement au festival, notamment la Tunisie, l’Egypte, l'Algérie, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis, le comité d'organisation a le plaisir d'accueillir de nouveaux participants, à savoir l'Italie et la France, a relevé M. Cherqi.

Le président du festival a également mis en avant l'intégration des immigrés résidant au Maroc dans le programme proposé notamment dans "les journées portes ouvertes", qui comportent plusieurs disciplines dont le kayak, la voile et le beach-soccer.

Pour sa part, le coordinateur général du festival, Said El Abdi, a indiqué que le festival associe parfaitement l'aspect sportif et l'aspect divertissement, précisant que cette manifestation sportive offre l'occasion aux jeunes de vivre une expérience unique et de démontrer leur savoir-faire dans la pratique des sports de la plage et de la mer.

Le festival sera également l’occasion pour les athlètes marocains de croiser le fer avec leurs homologues des pays participants en vue de se préparer aux prochaines échéances, notamment les Jeux africains qui auront lieu au Maroc au mois d'août, a estimé M. El Abdi.

Parmi les nouveautés de cette édition, figure l'intégration des immigrés résidant au Royaume et leurs enfants dans les disciplines du festival, a souligné M. El Abdi, notant que cette initiative vise à intégrer cette tranche de la population.

En marge des compétitions, qui se tiendront du 21 au 31 juillet, des journées portes ouvertes et des courses d'exhibition (kayak, voile, catamaran), des démonstrations de ski nautique et acrobatie, des régates internationales de kayak et aviron, ainsi qu'un tournoi de beach-soccer et de triathlon seront organisés.