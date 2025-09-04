RMC sport : Le Maroc, place forte du football mondial

-
1ère étape Sud du Championnat national de beach soccer à Essaouira
-
Brahim Díaz, "un atout majeur" pour le Maroc et le Real Madrid
-
Mondial futsal féminin : Double confrontation amicale Maroc-Italie
-
Le KACM retrouve l’élite avec de grandes ambitions pour raviver les gloires du passé
-
Le WAC en quête de sa reconquête
Le Maroc, ajoute la même source, «se pose aujourd’hui en carrefour des prochains grands événements dans le monde du football », notant que l’influence du Royaume dans le football mondial «montre un véritable changement dans la gestion du football local".
A cinq ans de la Coupe du monde, se félicite le site, les installations sportives et extra-sportives avancent bien. «Certaines sont même déjà inaugurées et elles répondront toutes aux normes de la Fifa pour le plus grand événement football de la planète».
Se faisant l’écho de l’inauguration, en juillet dernier, du bureau de la Fifa «au cœur du prestigieux Complexe Mohammed VI de football », RMC sport indique que «ce hub africain du football doit notamment servir à une plus grande proximité entre les équipes de la Fifa et les équipes organisatrices de la Coupe du monde 2030 ».
Et d’ajouter que le Maroc est «une place qui compte pour les décideurs de la Fifa».