RMC sport : Le Maroc, place forte du football mondial

Mercredi 10 Septembre 2025

RMC sport : Le Maroc, place forte du football mondial
Le Maroc, qui sera sur le devant de la scène pour les cinq prochaines années entre la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030, est "une place forte du football mondial", écrit le site spécialisé «RMC sport ».

Le Maroc, ajoute la même source, «se pose aujourd’hui en carrefour des prochains grands événements dans le monde du football », notant que l’influence du Royaume dans le football mondial «montre un véritable changement dans la gestion du football local".

A cinq ans de la Coupe du monde, se félicite le site, les installations sportives et extra-sportives avancent bien. «Certaines sont même déjà inaugurées et elles répondront toutes aux normes de la Fifa pour le plus grand événement football de la planète».

Se faisant l’écho de l’inauguration, en juillet dernier, du bureau de la Fifa «au cœur du prestigieux Complexe Mohammed VI de football », RMC sport indique que «ce hub africain du football doit notamment servir à une plus grande proximité entre les équipes de la Fifa et les équipes organisatrices de la Coupe du monde 2030 ».
 
Et d’ajouter que le Maroc est «une place qui compte pour les décideurs de la Fifa». 
 

Libé

Lu 25 fois

Tags : football mondial, Maroc, RMC sport

