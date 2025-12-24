Musée du Football Marocain : Immersion dans les sentiers de la gloire

Le Musée du Football Marocain s'élève comme un sanctuaire de la mémoire sportive, où chaque espace semble narrer les épopées les plus glorieuses du ballon rond national.



Niché au cœur du Complexe Mohammed VI, cet espace bien pensé perpétue une émotion figée dans le temps... Le football devient langage. Chaque souvenir exposé raconte l'histoire d'un rêve collectif, rappelant toute la ferveur des stades et un espoir naissant au fil des générations.



En parcourant ses salles, sous une lumière tamisée, le "visiteur-voyageur" traverse les époques, porté par un lègue, ô combien précieux, des pionniers.



De la légende Ahmed Faras soulevant le Trophée de la CAN 1976, en passant par l'épopée de Mexico 1886, jusqu'aux sacres les plus emblématiques des différents sélections et clubs nationaux, le football national y brille comme une étoile.



Des maillots usés, des ballons d'un autre âge et des photographies et articles de presse jaunis deviennent autant de témoins silencieux d'une aventure nationale et patriotique.

Ces objets, simples en apparence, renferment la force des moments, tous les combats menés sur les pelouses et la beauté des victoires arrachées.



Le Musée projette également des scènes vivantes et immersives, où le passé dialogue avec le présent. Les images animées, les sons des foules et les récits mis en scène enveloppent le visiteur, l'invitant à ressentir toute l'authenticité d’un but marqué ou, hélas, le silence lourd d’une défaite. Cette modernité donne une nouvelle voix à l’histoire, la rendant accessible et parlante.



Ainsi, le Musée du Football Marocain se présente comme un livre illustratif de gestes, de cris et de rêves. Il célèbre bien plus que le sport, dans son acception la plus ludique: Il honore une identité, une passion partagée et un héritage transmis de génération à l'autre.



A ce propos, le conservateur de ce lieu emblématique, Zaid Ouakrim, souligne que le Musée du Football Marocain est bien plus qu’un espace d’exposition.

"C’est un lieu de mémoire vivante où chaque trophée, chaque maillot et chaque image racontent une page de l’histoire nationale", a-t-il mis en avant.



En parcourant ses salles, a fait savoir M. Ouakrim, le visiteur se rend parfaitement compte de tout le chemin parcouru par le football marocain, des premiers exploits aux succès les plus récents, dans une scénographie moderne qui met en valeur l’émotion et la fierté collective.



Pour sa part, Abderrahim Bourkia, professeur de la Sociologie du Sport et de Médias et Sport à l'Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1 Settat, rélève qu'à travers ce Musée, le football marocain affirme sa volonté de transmettre son héritage aux nouvelles générations.



"Le parcours proposé permet de comprendre les grandes étapes de l'évolution du football national, les figures emblématiques qui l'ont marqué et les moments fondateurs qui ont uni les Marocains autour des Lions de l’Atlas, dans un esprit de continuité et de transmission", a mis en relief Bourkia, auteur du livre "Des Ultras dans la Ville".



En quittant ce lieu pas comme les autres, on emporte avec soi l’écho d'un football qui dépasse le jeu pour devenir poésie, mémoire et âme du Maroc.



Par Anouar Afajdar (MAP)