La CAF autorise l'accès gratuit après le coup d'envoi pour accroître les affluences

Le comité d'organisation marocain de la CAN-2025, avec l'accord de la Confédération africaine de football, autorise l'accès gratuit aux supporters environ vingt minutes après le coup d'envoi, afin de remplir les stades sur certaines rencontres, a appris l'AFP auprès d'une source au sein de la CAF.



Mercredi soir, lors du second match disputé dans le Grand stade d'Agadir (45.000 places), opposant le Cameroun au Gabon, les tribunes étaient presque vides alors que les deux équipes s'échauffaient avant le coup d'envoi.



Malgré la pluie incessante sur la ville côtière, elles se sont copieusement remplies au cours de la première période, a constaté un journaliste de l'AFP, pour atteindre une affluence de 35.200 personnes.



Cela avait déjà été le cas lors de la victoire de l'Égypte sur le Zimbabwe (2-1) lundi dans la même enceinte, où les hymnes de chaque pays avaient été entonnés devant un petit millier de spectateurs avant que les écrans du stade affichent une affluence officielle de 28.199 spectateurs en fin de rencontre, provoquant par endroit des mouvements de foule difficilement canalisés par les stadiers.



D'autres matches comme RDC Congo-Bénin ou Tunisie-Ouganda, largement documentés par des spectateurs sur les réseaux sociaux avec le slogan "la CAN du peuple", ont connu pareille mesure.



Les rencontres du Maroc, toutes prévues à guichets fermés, ne sont-elles pas concernées.