Vendredi 26 Décembre 2025

« Le Point » : L'Académie Mohammed VI, fer de lance de la marque "Maroc" du football
L’Académie Mohammed VI de football se positionne comme le fer de lance de la marque "Maroc", grâce à laquelle le Royaume consolide son rayonnement à l'international, écrit l'hebdomadaire français Le Point.

Sous le titre "Football : la marque Maroc", le journal souligne que sous l’impulsion de SM le Roi MohammedVI, le soft-power marocain change de nature, précisant que l’organisation de la CAN-2025, puis la Coupe du monde-2030 avec l’Espagne et le Portugal, s’inscrit dans la politique de développement voulue par le Souverain.

Les exploits de la sélection marocaine depuis le Mondial 2022, poursuit "Le Point", sont la consécration de cette vision faisant du sport le plus populaire au monde un levier.

Rappelant qu'une politique de formation et des moyens importants ont été mis en place, dont le centre de formation de très haut niveau qu'est l’Académie Mohammed VI", le journal explique qu'un effort colossal a été fourni pour édifier et/ou moderniser des stades, construire des LGV et réaliser toutes les infrastructures nécessaires à l’accueil de millions de visiteurs.

Abordant la cérémonie d’ouverture de la CAN, l'hebdomadaire relève que cette coupe africaine "made in Morocco" a proposé un spectacle alliant XXIe siècle, chanteurs en vogue et racines de l’Afrique.

"Pays hôte de la CAN 2025, coorganisateur de la Coupe du monde de 2030, demi-finaliste au Qatar, Rabat a su faire du maillot floqué +Maroc+ un étendard économique, diplomatique et identitaire", fait observer l'hebdomadaire.

La publication française qualifie de "mission accomplie" l'organisation de la cérémonie d'ouverture de cette 34e édition, notant que les images du stade Moulay Abdellah de Rabat, 68.000 places, ont fait le tour du monde.

"Le Royaume s’offre une nouvelle ambition : se doter d’une équipe capable de rivaliser avec les cadors en activité et organiser coup sur coup des évènements footballistiques majeurs", conclut Le Point.

