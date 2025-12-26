Augmenter la taille du texte
Trêve hivernale en Europe : La CAN capte tous les regards

Vendredi 26 Décembre 2025

Quand les championnats européens marquent une trêve et que les stades les plus mythiques du Vieux Continent s’assoupissent sous les lumières de Noël, les yeux sont complétement rivés vers l'Afrique. Les soirs d'hiver se réchauffent alors au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations (Maroc-2025), là où le ballon continue de rouler librement, le jeu âprement et le public passionnément.

L'Afrique offre, ainsi, au monde un football vivant, incandescent, qui illumine les nuits de décembre comme une promesse de jeu et d'émotion.

La CAN 2025, fief des talents africains 
 
Alors que les sélections s'affrontent pour la gloire continentale, une armée silencieuse observe chaque geste, chaque accélération et chaque contrôle de balle. Des "scouts" accrédités, venus d'Europe, d'Afrique et d'Asie, scrutent le moindre talent, cherchant la future pépite qui fera vibrer les plus grands clubs.
Dans les tribunes et sur les bancs, leurs carnets remplis de notes et leurs yeux attentifs à chaque mouvement, tracent les contours du football de demain.

La magie du public 

Dans les stades, chaque tribune vibre d'une énergie unique. Les supporters, venus des quatre coins du continent et du monde, créent une atmosphère électrique où l'enthousiasme et la ferveur rivalisent avec le spectacle sur le terrain. Le public se presse dans les gradins pour partager une expérience collective, faisant des matchs une véritable fête populaire.

Lucas Zidane dans les cages, Zizou dans les tribunes 

C'est un évènement qui n'est pas passé inaperçu mercredi au stade Moulay El Hassan de Rabat. Dans les cages, le sélectionneur de l’Algérie Vladimir Petkovic a décidé de faire confiance à Lucas Zidane. Et forcément son père, Zinedine Zidane, ne pouvait pas manquer la prestation de son fils. Il était présent dans les tribunes.
Le public a directement acclamé la légende des Bleus lorsqu'il est apparu sur les écrans géants.

Libé

