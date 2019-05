Quinze bourses de stage à l’étranger offertes aux étudiants en journalisme

Vous êtes étudiant (e) en journalisme et vous envisagez d’effectuer un stage dans un média étranger ? Ceci devrait vous intéressez. CFI, une agence française de développement médias propose une quinzaine de bourses de stage aux étudiants et étudiantes en écoles de journalisme, désireux de parcourir la Méditerranée pour acquérir de l’expérience et consolider leurs acquis auprès de professionnels aguerris.

Cette aubaine n’est en réalité que le prolongement des objectifs de CFI qui agit pour favoriser le développement des médias en Afrique, dans le monde arabe et en Asie du Sud-est. Elle rentre également dans le cadre de Medialab Campus, un projet élaboré afin d’enrichir et diversifier la formation au journalisme dans plusieurs pays du bassin méditerranéen.

Afin de pouvoir tenter leurs chances et décrocher la bourse en question, les étudiants doivent poursuivre leurs études dans une école de journalisme implantée dans la région Mena, à savoir, Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Palestine, Jordanie, Liban et Irak. Mais encore dans l’un des pays de l'Union européenne. La seconde condition d’éligibilité réside dans le fait de trouver un stage dans un média situé hors pays de l'école d'origine. Ledit stage doit plutôt être trouvé dans l’un des pays susmentionnés.

Si vous remplissez ces conditions d’éligibilité, vous aurez à envoyer votre dossier de candidature à mtu@cfi.fr avant le 3 juin 2019. Le dossier doit comprendre une lettre d'engagement du média et les dates de stage. Une lettre d'avis émise par l'école de journalisme. Une lettre de motivation, un exemple de productions et une lettre de recommandation d'un professeur. Sans oublier un CV évidemment.

Concrètement, la bourse couvrira les frais de voyage, de séjour et d’hébergement pendant une durée de quatre à six semaines. Après réception et évaluation de la solidité des dossiers de candidature, CFI les classera sur la base d’éléments précis. Il convient de souligner que CFI accordera deux tiers des bourses de stage à des femmes, dans le cadre de sa stratégie « genre ». Cela dit, l’agence garantit que les bourses seront attribuées à parts égales entre les étudiants et étudiantes des écoles de journalisme européennes et ceux ou celles des écoles du Sud de la Méditerranée. En parallèle, les étudiants qui auront la chance de profiter de cette opportunité s’engageront à rendre un rapport complet, d’une dizaine de pages, quinze jours après la fin de leur stage.

Pour information, en plus d’être le prolongement du Medialab Campus, ce projet s'inscrit aussi dans le cadre de la "stratégie internationale pour la langue française et le plurilinguisme". Annoncée par Emmanuel Macron le 20 mars 2018 lors de son discours à l'Académie française, la stratégie qui s’articule autour de 33 mesures pour apprendre, communiquer et créer en français a été mise sur pied dans l’optique de faire du français, 5ème langue la plus parlée sur la planète, l’une des grandes langues-monde de demain et un atout dans la mondialisation.