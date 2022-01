Queiroz conseille aux médias “d'embaucher des experts” pour lire le jeu de l'Egypte

"Je vous conseille d'embaucher des experts" pour apprendre à lire le jeu de l'Egypte, a lancé mardi aux médias le sélectionneur portugais des "Pharaons", Carlos Queiroz, sans se départir de son sourire, à la veille du match contre le Soudan, à Yaoundé. Avec le Covid, "le monde a changé, la société a changé, le football a changé. La seule chose qui n'a pas changé, ce sont les critiques contre nous (les entraîneurs, NDLR). Mais nous ne sommes pas des magiciens. Nous faisons de notre mieux et les gens à la télé et dans les médias nous critiquent. Ça fait partie du spectacle, nous y sommes préparés". "Mais quand la CAF (Confédération africaine de football) distribue des feuilles de matches où nous évoluons en 5-5-0 (c'était le cas pourle onze de l'Égypte contre le Nigeria, NDLR)...Celle-là, je la mettrai dans le livre sur les blagues du foot que je suis en train d'écrire. Mais ce n'est pas la CAF qui me paie, c'est la Fédération égyptienne. Je ne peux rien faire pour vous (pour expliciter le schéma de jeu, NDLR). Après le match, je serai heureux de vous aider. Avant, nous savions qu'il y avait des professionnels parmi la presse, qui apprenaient à lire les matches quand ils écrivaient dessus, et maintenant il faudrait que nous expliquions à la CAF le système de jeu! Mon problème, c'est que si je donne ma composition une heure et demie avant le match, je ne sais pas dans quelles mains va finir ce papier, peut-être dans celles de l'adversaire. Alors laissez-moi mettre des attaquants en défense (sur la feuille de match)." "(A une question sur l'absence d'un N.10 dans le onze contre la Guinée Bissau) Et revoilà les mêmes histoires... Vous avez votre opinion, j'ai la mienne, je respecte votre opinion, respectez la mienne. Vous me parlez de 10, mais dans le football, (le gardien Mohamed) el-Shenawy pourrait jouer 10, chaque joueur doit être un 10. Vous ne pouvez pas jouer en équipe nationale si vous n'êtes pas capable de jouer comme un 10, je ne sais pas ce que c'est qu'un 10. Tous les joueurs devraient être capables de faire le jeu, sinon ils n'ont pas le niveau pour être des joueurs de sélection." "Je vous conseille d'embaucher des experts pour lire le jeu et vous comprendrez dans quel système nous jouons. Nous respectons les humbles avis, c'est mon avis. Le football est un jeu d'opinions, d'erreurs. J'ai mon avis, vous avez le vôtre, les gars, tant que nous nous respectons mutuellement, il n'y a pas de souci dans le jeu, tout est correct. Nous ne jouons pas avec trois joueurs au milieu de terrain, mais cinq, six, sept ou huit quand c'est nécessaire. Nous ne jouons pas en attaque avec trois joueurs mais cinq, six, sept ou huit quand c'est nécessaire. Nous ne jouons pas avec trois défenseurs mais avec onze, c'est le monde moderne! On attaque comme une unité, tout le monde défend comme une unité!".