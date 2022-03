Quatrième étape du Marathon des sables: El Morabity revient et Comet confirme

Le Marocain Rachid El Morabity est revenu en force en remportant mercredi soir la 4ème étape du 36ème Marathon des sables (MDS), d’une longueur de 85,8 km entre El Mahrach à Jebel Mraïer, tandis que son frère cadet, Mohamed, s’est emparé de la tête du classement général.

Après deux défaites consécutives lors de la 2ème et 3ème étapes, Rachid El Morabity a remporté cette manche avec un chrono de 7h 27min 04sec, suivi de son frère Mohamed El Morabity à 7h 30min 46sec, tandis que le challenger Aziz Yachou, auteur d’une remarquable 4ème place après une 1ère participation à l’édition précédente, est 3ème avec 7h 39min 48sec.

Dans une déclaration à la presse, le vainqueur de l’étape a indiqué que son plan consistant à se concentrer entièrement sur l’étape longue pour la remporter a bien fonctionné.

« Cette victoire me permettra d’entamer la 5ème étape sereinement », a-t-il noté, relevant que son frère cadet, Mohamed et Aziz Yachou se sont livrés à une belle bataille pendant la course.

« J’ai pris l’initiative de mener la course dès le départ de l’étape » a-t-il expliqué, ajoutant que la longueur et les difficultés du terrain de cette étape phare du Marathon des sables peuvent saper la stratégie de la course.

Au classement général, le cadet des El Morabity est en tête avec un temps de 15h 25min 26sec, suivi de très près par Rachid (15h 26min 03sec) et de Aziz Yachou avec 15h 30min 00sec.

Dans le tableau féminin, l’Espagnole Anna Comet a remporté la 4ème étape, tandis que la Marocaine Aziza El Amrany s’est invitée parmi le trio de tête du classement général.

Anna Comet a signé un parcours sans faute depuis le début de cette édition du MDS, avec 4 victoires en autant d’étapes. Elle a décroché «La longue» en 9h 43min 19sec, suivie de la Française Sylvaine Cussot (10h 10min 53sec) et de la Marocaine Aziza El Amrany, avec un chrono de 10h 23min 20sec.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de la 4ème étape, Anna Comet a indiqué que le parcours était jonché de difficultés, ajoutant que la température clémente a été un atout pour elle pour affronter la longue distance.

L’athlète espagnole a fait savoir que malgré les tentatives de la Française Sylvaine Cussot pour revenir à la charge, elle a réussi à la maintenir derrière elle pour s’imposer au terme de l’étape, notant que son écart confortable avec Cussot au classement général va lui permettre d’aborder la 5ème étape plus aisément.

Au classement général, le trio de tête de l’étape occupe, également, les trois cases du tableau, avec en tête Anna Comet (20h 08min 45sec), talonnée par Sylvaine Cussot (21h 01min 55sec) et Aziza El Amrany (22h 15min 39sec), qui remplace en cette position sa compatriote et tenante du titre, Aziza Raji.

La 5ème et dernière étape chronométrée du MDS devait relier Jebel El Mraïer à Merdani sur une distance de 42,2 km sera donc décisive pour départager le trio de tête qui ne cumule que 4min 34sec d’écart.