Psychose de par le monde, le coronavirus tend vers la pandémie

Au moins six morts, quelque 250 contaminations, plusieurs villes en quarantaine dans le Nord, des matchs de football y compris trois rencontres de Serie A ou de basket reportés, le Giro et Milan San Remo proches de l’annulation, le tournage de «Mission Impossible» arrêté, les portes de la Scala de Milan fermées, le carnaval de Venise interrompu… Touchée de façon inédite en Europe par la Covid-19, l’Italie, le troisième foyer mondial de la maladie, derrière la Corée du Sud et la Chine, s’enferme et une psychose générale s’installe. L’angoisse et la restriction rythment le quotidien des habitants. Le reste du monde est également sous la menace. A commencer par la France. L’inquiétude monte à la frontière franco-italienne. La flambée de l'épidémie dans le Nord de l'Italie devient un sujet de préoccupation majeur. Après avoir réussi à gérer les quelques cas de personnes contaminées venues d'Asie, la présence d'un foyer épidémique important dans un pays voisin, avec lequel les échanges sont multiples, pose de nombreuses questions logistiques, notamment au niveau des frontières.