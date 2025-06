Promotion des valeurs de coexistence et de tolérance : Une des constantes nationales profondément ancrées dans la société marocaine

La promotion des valeurs de coexistence et de tolérance, adoptée par le Maroc sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, constitue une des constantes nationales profondément ancrées dans la société marocaine, a souligné, jeudi à Rome, Ahmed Touizi, président de la délégation marocaine de la section de la Chambre des représentants au sein de l'Union interparlementaire (UIP) à la 2e Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel.



M. Touizi, qui intervenait lors de la réunion de haut niveau de cette deuxième conférence, sous le thème "Lutter contre la haine fondée sur la religion ou la conviction", a relevé que le Royaume a joué un rôle de premier plan aux niveaux régional et international dans la lutte contre les discours de haine, étant à l'origine de l'adoption par les Nations unies de la date du 18 juin comme Journée internationale de lutte contre les discours de haine en juillet 2021.



Cette initiative, qui incarne l'engagement du Maroc face à ce défi mondial, s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges, notamment la révision des cursus scolaires et la formation des imams, des morchidines et des morchidates, en développant les législations nationales qui protègent la diversité et luttent contre la discrimination, a ajouté M. Touizi, du groupe Authenticité et Modernité (PAM).



"Le Maroc est fier de mettre en place un système national fondé sur un partenariat avancé entre les institutions officielles et la société civile, notamment en matière d'autonomisation et d'accompagnement des jeunes à travers les politiques publiques à même de leur garantir un espace fiable qui consolide leur contribution au changement et leur inculque la culture d'intégration et de reconnaissance de l'Autre", a-t-il noté.



De même, le Parlement marocain accorde une importance particulière au rôle des institutions législatives dans la lutte contre les discours de haine, à travers notamment le dialogue avec les différents acteurs, y compris les dirigeants religieux et communautaires, a-t-il poursuivi, mettant en avant, dans ce cadre, la Déclaration de Marrakech, issue de la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, qui avait plaidé en 2023 notamment pour l'élaboration d'un code de conduite parlementaire au niveau mondial pour veiller au respect du droit à la liberté de religion et de conviction.



Le Maroc place cette vision globale au cœur de son action à l'échelle nationale et internationale, tout en réitérant son engagement ferme et total à contribuer à toutes les initiatives qui favorisent la paix, soutiennent le dialogue et combattent la haine, a-t-il affirmé.



M. Touizi conduit une délégation composée de Khaddouj Slassi, du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, Mustapha Raddad, du Rassemblement National des Indépendants (RNI) et Ahmed El Aaleme, du groupe Istiqlalien de l'Unité et de l’Egalitarisme.



La deuxième Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, qui se tient du 19 au 21 juin courant sous le thème principal : "Renforcer la confiance et susciter l’espoir pour bâtir notre avenir commun", est organisée par l’UIP et le Parlement italien en coopération avec l’organisation Religions for Peace.