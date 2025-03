Présidence marocaine du CPS : Le Royaume appelle à œuvrer pour que le Soudan du Sud retrouve la stabilité, la paix et la prospérité

Le Maroc qui préside le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS ) de l'Union africaine (UA) pour le mois de mars, a souligné, mardi à Addis-Abeba, la nécessité d’œuvrer pour que le Soudan du Sud retrouve la stabilité, la paix et la prospérité qu’il mérite.



L’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui présidait une réunion par visioconférence du CPS sur la situation au Soudan du Sud, a réaffirmé que le soutien au peuple du Soudan du Sud doit rester ferme.



"La situation dans ce pays africain demeure fragile malgré les avancées réalisées. C’est pourquoi notre soutien au peuple du Soudan du Sud doit rester ferme. Nous devons continuer à accompagner les autorités sud-soudanaises dans la mise en œuvre complète de l'Accord revitalisé et à soutenir les efforts de consolidation de la paix, de réconciliation et de développement", a insisté le diplomate marocain.



Le Soudan du Sud se trouve à un moment critique où des décisions doivent être prises sur la voie d'une transition pacifique et d'une démocratie pérenne, a mis en avant le diplomate.

M. Arrouchi a réitéré qu’”ensemble, nous devons œuvrer pour que le Soudan du Sud retrouve la stabilité, la paix et la prospérité qu’il mérite”.



Le contexte actuel de tensions croissantes est particulièrement préoccupant car il menace la pérennité de l'Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud (R-ARCSS) et pourrait compromettre l’accord du cessez-le-feu en vigueur dans le pays depuis 2018, a mis en garde l’Ambassadeur.



A l’heure où des observateurs redoutent que ces tensions dégénèrent au risque de replonger le pays dans une nouvelle guerre civile, le Conseil de paix et de sécurité doit veiller, en concert avec les autres acteurs régionaux et les parties prenantes concernées, à ce que tous les signataires de l’Accord continuent à faire preuve de responsabilité en privilégiant le dialogue pour résoudre leurs différends, a-t-il insisté.



Lors de la mission de terrain du CPS à Juba, en juin 2024, “nous avons pu constater les avancées significatives dans la mise en œuvre de l’Accord revitalisé (R-ARCSS), notamment dans les domaines de la gouvernance, de la sécurité et du redressement économique. Mais nous avons aussi constaté des lacunes dans les préparatifs du processus électoral et l’unification des forces pour former une armée nationale unifiée”, a fait observer le diplomate marocain.



Dans ce sillage, la décision de repousser la date des élections pour une période de deux ans visait à donner au Soudan du Sud la possibilité d'achever les tâches pendantes pour faciliter l'organisation des élections en décembre 2026 et parachever la transition en février 2027, a ajouté M. Arrouchi.