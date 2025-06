Le soutien du Royaume Uni au plan marocain d’autonomie ouvre la voie à une coopération plus accrue entre Rabat et Londres

Le soutien exprimé par le Royaume Uni au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour régler la question du Sahara dans le cadre de sa souveraineté nationale, ouvrira la voie à une coopération plus accrue entre Rabat et Londres dans plusieurs secteurs d’une grande importance stratégique, a indiqué Sir John Chipman, président exécutif de l’International Institute for Stratégique Studies (IISS).



«L’appui au plan marocain d’autonomie pour le Sahara, qui s’ajoute au soutien déjà exprimé par les Etats-Unis et la France, ouvre la voie à une coopération renforcée entre le Royaume Uni et le Maroc notamment dans les domaines diplomatique, militaire et économique», a dit M. Chipman.



Une telle coopération est d’autant plus importante dans le contexte de la préparation du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde de football en 2030, a souligné M. Chipman, dont l’institut est considéré parmi les plus importants centres de recherche mondiaux spécialisés dans les domaines militaire et sécuritaire.