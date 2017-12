Premières Olympiades sportives des Centres de protection de l’enfance

«Main dans la main, nous construisons l’avenir », tel est le thème qui a été choisi pour la première édition des Olympiades sportives des Centres de protection de l’enfance.

Cette manifestation, prévue du 28 au 31 courant et organisée par la Direction provinciale d’El Fida-Mers Sultan, verra la participation de cinq Centres de Marrakech, d’Agadir, de Fès, en plus de ceux d’Abdeslam Bennani et d’El Fida.

Quant au programme sportif, il comporte trois épreuves, à savoir le judo, le basketball et le football.

Il y a lieu de signaler qu’en marge de ces Olympiades des Centres de protection de l’enfance, une conférence sera tenue en partenariat avec l’Institut Royal de la formation des cadres ayant pour thème « Le sport, un outil pour la réinsertion sociale ». Outre cette conférence, les organisateurs de cet évènement à caractère socio-sportif ont programmé une visite guidée au profit des participantes aux différents sites et lieux touristiques et historiques dont regorge la ville de Casablanca.

A travers ces Olympiades, la Direction provinciale d’El Fida-Mers Sultan aspire à ce que les filles pensionnaires des Centres de protection de l’enfance puissent se rencontrer et nouer des relations, tout en prônant les valeurs d’esprit sportif, de solidarité et de fraternité. L’objectif escompté est de rendre la pratique sportive un outil de réinsertion des bénéficiaires des Centres de protection de l’enfance (filles).