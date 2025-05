Première édition du Festival du film d’Inzegane, du 29 au 31 mai

La 1ère édition du Festival du film d’Inzegane (préfecture d'Inezgane-Aït Melloul), aura lieu du 29 au 31 mai, à l'initiative de l’Association des arts de Souss pour la culture et la créativité.



Cet événement met l’accent sur la valorisation du cinéma amazigh et du patrimoine cinématographique local, tout en visant à établir des liens avec le cinéma national et international, indique un communiqué des organisateurs.



Au menu de cette manifestation cinématographique figurent des projections de films locaux et internationaux, ainsi que des rencontres avec des créateurs et des professionnels du secteur.



Ce festival prévoit aussi des séminaires et des ateliers de formation axés sur l’interprétation, la réalisation et l’écriture de scénarios, afin de former les jeunes passionnés du septième art.

Initié en collaboration avec la région de Souss-Massa, cet événement s’affirme comme une plateforme d’échanges créatifs, reliant diverses cultures et promouvant le cinéma comme vecteur d’ouverture et de dialogue.