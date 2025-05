Clap de fin pour la grande finale du concours "Cinéma en classe"

La grande finale du concours "Cinéma en classe", organisée dans le cadre du projet éducatif "Madrastna", s’est clôturée lundi à Casablanca par une cérémonie de remise des prix aux jeunes lauréats.



Ainsi, le Grand Prix du meilleur film a été attribué à "Réflexion rétractée" de la région de Rabat-Salé-Kénitra, tandis que le Prix de la meilleure réalisation est revenu à "Rêves reportés" (région de Laâyoune-Sakia El Hamra), alors que le Prix du meilleur scénario a récompensé "Conflit" (région de Dakhla Oued-Ed-dahab).



Le jury a également décerné une mention spéciale au court-métrage "Visiteur infiltré" de la région de Souss-Massa. Enfin, le Prix du public a été attribué à "La Renaissance", un film porté par la région de l’Oriental.



Dans une déclaration à la MAP, le réalisateur Nabil Ayouch, président du jury, a salué l’enthousiasme et l’engagement des jeunes participants, tout en soulignant l’importance de cette initiative, menée en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que la Fondation Ali Zaoua.



Il a rappelé que ce programme a permis, tout au long de l’année scolaire, de sensibiliser les élèves à la lecture de l’image, à l’analyse filmique et à l’exercice de la pensée critique à travers le prisme du cinéma.



"Aujourd’hui, nous sommes réunis pour célébrer le cinéma avec la jeunesse marocaine. Il est essentiel de redonner aux jeunes le goût de voir des films dans leur intégralité, de les aider à comprendre le monde à travers une œuvre longue, loin des formats courts omniprésents sur les réseaux sociaux", a-t-il déclaré en marge de la cérémonie.



Selon lui, cette initiative a éveillé chez les élèves une véritable envie de créer et de s’exprimer, donnant naissance à un concours national dont les douze courts-métrages finalistes, réalisés par de jeunes talents marocains, ont révélé des regards uniques porteurs d’identités singulières.



M. Ayouch a, par ailleurs, annoncé la reconduction de cette expérience artistique et pédagogique à travers une nouvelle édition dédiée à l’improvisation théâtrale, précisant qu’une grande finale dans ce registre est prévue dans deux jours.



L’événement a célébré les courts-métrages réalisés par des élèves issus de collèges pionniers répartis entre les douze régions du Royaume, dans le cadre d’un programme innovant alliant apprentissage et création cinématographique.



Dans ce contexte, le jury a salué la qualité cinématographique des productions présentées, soulignant l’originalité des scénarios, la pertinence de la mise en scène et l’engagement sincère des élèves sur des thématiques actuelles et sensibles telles que le harcèlement scolaire, l’immigration clandestine, la pauvreté ou encore les dynamiques sociales.



La finale nationale du concours "Cinéma en classe" marque l’aboutissement d’une phase régionale tenue du 19 avril au 13 mai, qui a mobilisé des milliers d’élèves à travers tout le Royaume.



Le projet "Madrastna" s’articule autour de deux modules complémentaires. Il s'agit du module "Cinéma", qui vise à développer chez les élèves le sens critique, la capacité d’analyse et la narration à travers la projection de films marocains et internationaux, ainsi que la réalisation de courts-métrages originaux.



Le module "Improvisation théâtrale", pour sa part, encourage le travail collaboratif, la spontanéité et l’expression orale et corporelle, dans un cadre ludique et structuré.