Clap d’ouverture à Errachidia du Festival national du cinéma des jeunes

La 2ème édition du Festival national du cinéma des jeunes s’est ouverte, mardi soir à Errachidia, en présence d’un parterre d’artistes, de jeunes cinéastes et de personnalités du monde de l’art, de la culture et des médias.



Initiée par la direction régionale de la jeunesse de Drâa-Tafilalet, en coopération avec plusieurs partenaires, cette manifestation cinématographique qui se poursuit jusqu’au 30 mai, entend promouvoir la culture cinématographique auprès des jeunes, dénicher et développer les compétences des talents et mettre en lumière les atouts cinématographiques dont regorge la région.



Placée sous le thème "Le cinéma des jeunes, un espace de pensée et de créativité", cette édition réunit une vingtaine de clubs de cinéma relevant des différentes régions du Royaume devant concourir pour les prix de ce rendez-vous du 7ème art.



S’exprimant à cette occasion, le directeur régional de la jeunesse, Abdelkader Houari, a indiqué que cet événement permet aux jeunes cinéastes de présenter leurs œuvres cinématographiques dans le cadre de la compétition des courts-métrages visant à dénicher les talents en herbe, encourager les expériences prometteuses et stimuler l’esprit artistique auprès des générations montantes.



"Le cinéma est plus qu’un art. Il s'agit d'une forme de pensée, d'un miroir reflétant la dynamique agissante de la société et d'une plateforme d’expression de soi en faveur de la jeunesse, perçue comme force motrice du présent et de l'avenir du pays", explique M. Houari.



L’organisation de ce festival s’inscrit dans le cadre des efforts menés par le ministère de tutelle ciblant les différentes catégories de jeunes, a-t-il poursuivi, citant en guise d’exemple le lancement des services "pass Jeunes", le programme national des colonies de vacances qui se veut un espace d’éducation aux valeurs de citoyenneté en sus des programmes dédiés aux femmes et aux enfants.



La cérémonie d’ouverture de cet événement a été marquée par des hommages vibrants rendus aux artistes marocains Saadia Azgoun, Fatima Lahcen Eljabia et Tarik Boukhari et à l’association Al Kabas de cinéma et de culture en reconnaissance de leurs efforts consentis en faveur du développement du cinéma marocain.



Le jury de cette édition, présidé par l’artiste et réalisatrice Fatima Lahcen Eljabia, est composé de Zineb Ouakri (réalisatrice), Mohamed Hamdaoui Alaoui (professeur), Hafed Bouzakraoui (chercheur) et Amine Ghouada (acteur).



Au menu de cet événement figurent des ateliers sur la réalisation, l’écriture de scénarios et l’interprétation ainsi que des rencontres enrichissantes avec des figures du cinéma national et des master-class animées par les artistes Saadia Azgoun et Tarik Boukhari.