2ème Festival du cinéma de la femme et de l’enfant à Mechra Bel Ksiri

L'Association Fondation Banassa pour le développement et la culture organise, du 19 au 21 juin à Mechra Bel Ksiri, la deuxième édition du Festival du cinéma de la femme et de l’enfant.



Le programme du festival, initié avec le soutien du Centre cinématographique marocain, de la Commune de Mechra Bel Ksiri et du Groupe Cosumar, et en partenariat avec le Centre culturel de la ville et la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc, se distingue par l’organisation d’une compétition officielle de courts-métrages regroupant 18 films de qualité, souligne un communiqué de la Fondation Banassa.



Ces films sont en lice pour plusieurs prix, dont le Grand Prix, le Prix de la réalisation, le Prix du scénario et le Prix d’interprétation (féminine et masculine), précise la même source, notant que le jury, composé d’un aréopage d’experts du cinéma, est présidé par Saâd Chraïbi, aux côtés de la réalisatrice Sonia Terrab, de l’actrice Asmaa Khamlichi, de la journaliste Nadia Ibram et du critique Mohamed Chouika.



Le festival propose également deux tables rondes sur "La mère dans le cinéma marocain" et "Le cinéma comme outil de plaidoyer pour les droits des femmes et des enfants", animées par Mohamed Chouika, ainsi qu’une master class animée par le réalisateur Saâd Chraïbi et l’actrice Asmaa Khamlichi.



Le programme comprend également une exposition dédiée aux affiches de films marocains, ainsi qu’un atelier de formation animé par Mohamed Charaf Belcheikh, visant à développer les compétences cinématographiques et à renforcer la culture artistique des participants.



Dans le cadre du festival, une séance de signature du livre "Fragments de scènes" du réalisateur Saâd Chraïbi sera organisée, en parallèle à un hommage qui lui sera rendu, ainsi qu’à l’actrice Asmae El Khamlichi, en reconnaissance de leur contribution majeure au cinéma marocain et de leur engagement en faveur des causes de la femme et de l’enfant.



Ce festival s’inscrit dans une dynamique de valorisation du cinéma marocain centré sur les problématiques de la femme et de l’enfant, et participe au rayonnement de la culture cinématographique tant au niveau national que régional. Il se veut un rendez-vous artistique annuel de référence, réunissant professionnels du cinéma et public, dans une atmosphère de professionnalisme et de créativité.