Premier décès officiel de la Covid

Le 11 janvier, l’Empire du Milieu enregistre officiellement son premier décès dû à la Covid-19. Wuhan, la ville épicentre de l'épidémie, subit un confinement extrêmement strict. Durant 76 jours, les habitants ne sont pas autorisés à quitter leur domicile et subissent un enfermement total. Après le premier cas de contamination hors Asie, la Chine redoute la mutation du nouveau coronavirus. Ce premier cas intervient au moment où un comité ad hoc de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est réuni à Genève pour déterminer s'il convenait de déclarer une "urgence de santé publique de portée internationale". Lors d'une conférence de presse à Pékin mijanvier, le vice-ministre de la commission nationale de la santé, Li Bin, a précisé que le virus avait été diagnostiqué auprès de 440 patients. A l’époque, le précédent décompte faisait état de six morts et d'environ 300 cas recensés. Le virus, qui se transmet par les voies respiratoires, "pourrait muter et se propager plus facilement", a-t-il expliqué au moment où des centaines de millions de Chinois voyageaint à travers le pays pour se retrouver en famille à l'occasion des congés du Nouvel an lunaire.