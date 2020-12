Premier League: Chelsea s'accroche mais ne convainc pas

Chelsea a repris sa marche en avant et s'accroche au wagon de tête du Championnat d'Angleterre grâce à sa victoire plus laborieuse que le score ne le laisse paraître (3-0) face à West Ham, lundi, en clôture de la 14e journée. Avec 25 points, Chelsea dépasse Tottenham pour s'emparer de la 5e place, à la différence de buts, dans un peloton de chasse très regroupé derrière Liverpool qui compte 31 unités. Après deux défaites de rang, les hommes de Frank Lampard avaient besoin de se rassurer face à un adversaire qui ne leur a pas réussi dernièrement et qui, en cas de succès, les aurait dépassés au classement. Les Hammers, évidemment bien moins talentueux que leurs adversaires, leur ont donné du fil à retordre avec un jeu plus maîtrisé et construit, alors que l'expression collective reste très perfectible chez les Blues. Mais ils n'ont pas cadré une seule frappe à Stamford Bridge, sur 6 tentatives, quand Chelsea a été bien plus précis avec 7 tirs cadrés sur 11. Le match avait d'ailleurs très bien commencé pour les joueurs de Frank Lampard dont le travail sur les coups de pied arrêtés offensifs a été payant. Ils ont ouvert la marque à la 10e minute sur une tête de Thiago Silva après un corner de Mason Mount, leur huitième réalisation dans cet exercice sur 29 buts (1-0). Mais la suite a été plus laborieuse, symbolisée par un Timo Werner réellement à la peine dans le jeu. Sans but depuis neuf matches, l'Allemand a trouvé le haut de la barre à la 89e minute, mais il a surtout raté beaucoup de centres et de tirs. Ironie du sort, l'une de ses frappes ratées s'est transformée en passe décisive pour le deuxième but, inscrit par Tammy Abraham, titularisé en pointe à la place de Olivier Giroud, et qui a dévié la tentative écrasée de son coéquipier pour marquer de près (2-0, 78e). Deux minutes plus tard, Abraham a clos la marque en marquant dans un angle fermé alors que le gardien adverse était au sol après un choc avec un adversaire (3-0, 80e).