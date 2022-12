Pourquoi pas l’Espagne dans la foulée ?

36 ans après, jour J pour le Onze national qui disputera, aujourd’hui à partir de 16 heures à l’Education City Stadium à Al Rayyan, son deuxième match des huitièmes de finale d’une Coupe du monde FIFA.



Lors de l’édition mexicaine en 1986, l’adversaire a été l’Allemagne, au Mondial qatari, ce sera l’Espagne et son équipe hétéroclite composée de jeunes et de capés.



Opposition de grande importance pour l’EN qui aspire à aller encore plus loin dans la compétition, peu importe le standing de la sélection en face. Et le premier et le mieux placé que quiconque pour entretenir cet espoir est le sélectionneur national, Walid Regragui qui a fait savoir, dans une déclaration relayée par le site de la FIFA, que «nous avons montré que nous pouvons donner du fil à retordre à n'importe quelle autre équipe, qu'il s'agisse d'équipes européennes ou sud-américaines». Et d’ajouter qu’«on va être très difficile à battre (…) Pourquoi ne rêverions-nous pas de gagner la Coupe du monde ?».



Ce match, qui sera sifflé par le referee argentin Fernando Rapallini, qui arbitrera pour la deuxième fois un match de l’EN après celui de la phase de poules contre la Croatie, le Onze national va certainement l’aborder avec prudence, ne devant en aucun cas se découvrir face à une Roja qui excelle dans l’art de garder le ballon. Ce sont les Espagnols qui chercheront à faire le jeu, via des attaques placées dans l’espoir de déstabiliser l’arrière-garde marocaine.



Sauf que l’EN a montré au cours de cette Coupe du monde qu’elle reste une équipe difficile à secouer, grâce à ses éléments généreux qui se dépensent à fond sur le plan défensif, étouffant dans l’œuf les assauts de l’adversaire. Le mot d’ordre va être, sans aucun doute, ne pas laisser l’équipe espagnole développer son jeu et saisir à bon escient les quelques opportunités qui se présenteront.



Une fois le cap du tour des seizièmes franchi avec brio d’ailleurs et une pole position amplement méritée devant des cadors de la trempe de la Belgique, de la Croatie et du Canada, le Onze national avait observé vendredi dernier une journée de repos avant de reprendre le chemin des entraînements dans une ambiance des plus parfaites. En témoignent d’ailleurs les propos des joueurs qui se disent tous décidés à jouer à fond leur chance en vue d’accéder au stade des quarts de finale. C’est ce qu’a dit Youssef En Nseyri à la publication qatarie «Arraya», assurant que « notre concentration sera sur nous-mêmes, nos capacités et la possibilité de présenter un niveau digne de l’équipe marocaine afin de poursuivre l’aventure avec succès ».



Avis partagé également par Zakaria Aboukhlal, buteur contre la Belgique, qui a indiqué que « les joueurs sont déterminés à faire bonne figure face aux champions du monde 2010 ».



Quant à Abdessamad Zalzouli, pour qui ce match devrait avoir un caractère particulier du fait qu’il était dans un certain temps sur les tablettes du sélectionneur espagnol, Luis Enrique, il s’est dit «convaincu que le Onze national dispose de tous les atouts pour remporter cette rencontre, mettant en avant les qualités techniques de l’équipe du Maroc», rapporte la MAP.



Côté effectif, l’on s’attend à ce que Walid Regragui aligne les mêmes internationaux qui avaient disputé les matches du premier tour. L’incertitude concernera particulièrement Azeddine Ounahhi ménagé aux entraînements, au moment où le staff médical fait de son mieux pour le rétablissement d’Achraf Hakimi.



Bref, la confrontation d’aujourd’hui sera le quatrième face-à-face entre les sélections marocaine et espagnole. Les deux premières oppositions remontent aux éliminatoires de la Coupe du monde 1962, soldées sur des victoires de la Roja par 1 à 0 et 3 à 2. Au Mondial russe en 2018, les deux sélections s’étaient quittées sur un match nul (2-2). Pourvu que cette fois-ci, la victoire soit du côté des Lions de l’Atlas.



Mohamed Bouarab



Programme

Huitièmes de finale

Mardi

16h00 : Maroc-Espagne

20h00 : Portugal-Suisse.