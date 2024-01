Pour les médias espagnols, le Maroc, auteur de la "meilleure prestation" de la 1ère journée

La sélection marocaine, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde du Qatar, a fourni la « meilleure prestation » de la première journée de la phase de groupes de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) en Côte d'Ivoire, soulignent, jeudi, des médias sportifs espagnols.



« L'attente était grande de voir l'équipe surprise de la Coupe du monde du Qatar dans cette Coupe d'Afrique et elle n'a pas déçu », indique le quotidien « Marca », ajoutant que les Lions de l'Atlas ont présenté leur candidature dès le premier match en s’imposant face à la Tanzanie (3-0).



« Le Maroc a fait de son mieux face à une équipe tanzanienne qui se situait plusieurs crans en dessous des grands favoris, dont le Maroc », note le journal spécialisé, précisant que l’écrasante victoire des hommes de Walid Regragui « a été la plus importante de la première journée ».



Ainsi, écrit le journal madrilène « AS », le Maroc « prend un bon départ dans la Coupe d'Afrique des nations 2023 », relevant que « les Lions de l'Atlas sont en fait les favoris ayant fourni la meilleure prestation ».

« Victoire incontestée du Maroc » contre la Tanzanie qui « n'a même pas testé le portier Yassine Bounou », souligne, dans le même sens, le quotidien sportif.



L’équipe entraînée par Walid Regragui, ancien joueur de Racing Santander, dispose des atouts nécessaires pour faire un bon parcours lors de cette CAN grâce à un équilibre entre des joueurs expérimentés comme Hakimi, Saïss, Ziyech et Amrabat et les plus jeunes comme Ezzalzouli, Bilal El Khannouss et Amine Adli, ce dernier passeur lors du match contre la Tanzanie, détaille « AS ».



La sélection nationale de football a signé une belle entrée en lice, en s’imposant face à son homologue tanzanienne sur le score de 3 buts à 0, mercredi au stade Laurent Pokou de San Pedro, pour le compte de la 1ère journée du groupe F de la CAN.



Au terme de cette journée, les Lions de l’Atlas occupent la première place du groupe F avec 3 points, suivis de la RD Congo et la Zambie, ex æquo (1 pt), et de la Tanzanie (0 pt).