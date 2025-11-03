Pour Ayyoub Bouaddi, l'année de la confirmation

L'an I était celui de l'éclosion, l'an II celui de la confirmation: Ayyoub Bouaddi est devenu, à seulement 18 ans, incontournable à Lille.



Aux côtés de l'indispensable capitaine Benjamin André, le nom d'Ayyoub Bouaddi vient irrémédiablement se glisser, semaine après semaine: il a participé aux onze rencontres du club nordiste en championnat cette saison, dix fois en tant que titulaire, soit une titularisation de moins que lors de tout le dernier exercice.



Contre Angers, lors de la précédente journée de Ligue 1, le milieu de terrain a même permis à Lille de s'imposer (1-0) en gratifiant le Stade Pierre-Mauroy d'un enchaînement de dribbles suivis d'une passe décisive pour Félix Correia.



Au point que Bouaddi récolte les louanges de ses partenaires, comme Thomas Meunier: "Il est unique dans son genre, franchement", souffle le latéral belge, qui le compare à son ancien coéquipier au Paris SG Thiago Motta, le "côté un peu plus sale, un peu plus crapule" en moins.



"Ayyoub, c'est un mec qui est très propre, et c'est ça que j'aime aussi, il ne fait pas d'histoires, on ne l'entend pas parler, râler, il fait son travail, poursuit-il. Thiago était un joueur exceptionnel, mais lui n'a que 18 ans, il a encore 20 ans de carrière devant lui. À cette allure-là, c'est sûr qu'il ne fera pas de vieux os à Lille!"



"Un cerveau qui imprime très vite"



Au point, aussi, d'attirer l'oeil des deux sélections auxquelles il peut postuler: la France, où il a grandi, s'établissant dans le groupe des Bleuets (sept sélections), et le Maroc, pays d'origine de ses parents. À ce sujet, Bouaddi n'a pas encore annoncé son choix.



Travailleur, récupérateur, bon passeur, le natif de Senlis (Oise) a bien des qualités, auxquelles il a ajouté une dimension physique supérieure ces derniers mois.

"Ayyoub a pris beaucoup de masse musculaire, se réjouit son entraîneur Bruno Genesio. Il a une stature importante. C'est un joueur de grande taille (1,86 m). Il commence, dans le domaine aérien, à gagner quelques ballons."



Plus jeune joueur à fouler une pelouse dans l'histoire des coupes d'Europe, à 16 ans et trois jours, sur le terrain de Klaksvik, aux Iles Féroé, Bouaddi a bien grandi depuis, franchissant les étapes d'une carrière placée sous le signe de la précocité.



"Je ne suis pas du tout surpris par son évolution parce que, d'abord, c'est un joueur qui a du talent et beaucoup de qualités, mais c'est aussi quelqu'un qui a un cerveau qui imprime très, très vite, qui met en application ce qu'on lui dit et qui fait même plus que ce qu'on lui dit", commente Genesio.



"Il va aller très haut"



Même le doyen des Dogues Olivier Giroud, qui, à 39 ans, a plus de deux fois l'âge de Bouaddi, concède n'avoir jamais vu un joueur à ce niveau "aussi jeune", malgré sa carrière aussi longue que prestigieuse.



"Il est impressionnant de précocité, de maturité pour son âge, développe le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 buts en 137 sélections). Il connaît ses priorités, ses objectifs, il va aller très haut."



Cette saison, Ayyoub Bouaddi, qui a remporté le concours d'éloquence des centres de formation à l'âge de 15 ans, a aussi connu ses premières prises de parole médiatiques. Lors d'une apparition en zone mixte dans la foulée du succès contre Monaco (1-0) fin août, il avait déclaré: "J'espère avoir énormément de temps de jeu, être performant et prendre une plus grande dimension au sein de l'équipe." Prémonitoire.