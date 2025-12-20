Port d'Al Hoceima: Baisse de 5% des débarquements de pêche à fin novembre

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d'Al Hoceima ont atteint 2.151 tonnes (T) à fin novembre dernier, en baisse de 5% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a également reculé de 9% pour s'établir à plus de 115,40 millions de dirhams (MDH), contre 126,52 MDH à fin novembre 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont régressé de 33% à 335 T, pour une valeur estimée à plus de 12,65 MDH (-41%), contre plus de 21,31 MDH/501 T à fin novembre 2024, rapporte la MAP.



Les débarquements des poissons blancs ont progressé de 36% à fin novembre dernier à 416 T, pour une valeur de plus de 13,63 MDH (+14%), contre plus de 11,98 MDH/ 307 T en glissement annuel.



Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont baissé de 5% atteignant 1.316 T pour des recettes de plus de 82,39 MDH (-6%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont évolué de 28% à 85 T, générant des revenus de plus de 6,72 MDH (+24%).