Politique monétaire : Bank Al-Maghrib opte pour la prudence stratégique face aux incertitudes

En maintenant son taux directeur inchangé à 2,25% à l'issue de la 2ème réunion trimestrielle de son Conseil en 2025, Bank Al-Maghrib (BAM) opte pour une prudence stratégique et une stabilité vigilante au service de la croissance et, en particulier, du soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).



Dans un contexte international incertain et une reprise économique nationale en phase de consolidation, ce choix prudent, mais stratégiquement affirmé, vise à concilier la stabilité des prix, le soutien à l'activité économique et la poursuite d'un assouplissement monétaire ciblé.



D'ailleurs, la décision s'inscrit dans un cadre macroéconomique en amélioration, puisque la Banque centrale table sur une croissance de 4,6% en 2025, après 3,8% une année auparavant, portée par une solide performance des secteurs non agricoles (+4,5%) et une reprise du secteur agricole (+5%) grâce à une récolte céréalière plus favorable, rapporte la MAP.



L'inflation, elle, poursuit sa décélération pour se situer à peine à 0,4% en mai dernier. Elle devrait rester contenue autour de 1% cette année, avant un léger rebond à 1,8% en 2026, selon les projections de BAM.



Dans ce contexte, la Banque centrale choisit de temporiser, tout en gardant sa politique monétaire orientée vers la relance, en particulier pour les acteurs économiques les plus vulnérables à la contrainte de liquidité.



Une situation qui profite aux TPME, considérées comme l'épine dorsale de l'économie nationale avec plus de 90% du tissu productif. En effet, depuis la dernière baisse du taux directeur en juin 2024, les taux débiteurs appliqués aux crédits bancaires au secteur non financier ont reculé de 45 points de base (pbs), un infléchissement positif qui devrait favoriser davantage un accès inclusif au financement.



Consciente de cet enjeu, Bank Al-Maghrib a élargi son intervention en mars dernier à travers un programme spécifique de soutien au financement bancaire des très petites entreprises (TPE). Ce mécanisme, adossé à des lignes de refinancement dédiées, vise à inciter les banques commerciales à accorder davantage de crédits à cette catégorie d'entreprises.



Ledit programme sera complété par une charte dédiée aux TPE, dont le projet est en cours de finalisation, comme l'a bien affirmé le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, mardi lors du point de presse à l'issue de la réunion du Conseil.



Maintien du cap monétaire : entre vigilance géopolitique et équilibre intérieur



Sur le plan international, BAM reste vigilante aux tensions géopolitiques et à leurs répercussions sur les prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et la demande étrangère et à leurs effets globaux sur la croissance et l'inflation.

A l'échelle nationale, la stabilité du taux directeur constitue un signal de continuité dans la politique monétaire, mais aussi de discernement.



Il s'agit de consolider les acquis, d'éviter tout resserrement prématuré et de laisser agir pleinement les instruments récemment mis en place. Car la dynamique de croissance attendue reste tributaire de l'activation effective du crédit, notamment pour les petites structures qui constituent l'un des vecteurs essentiels de la résilience économique.



La réunion du conseil de BAM confirme ainsi une stratégie de soutien actif et ciblé. Certes, la Banque centrale ne ferme pas la porte à de futurs ajustements, mais attend de meilleurs signaux sur la fluidité du crédit, l'investissement privé et l'évolution des anticipations d'inflation.

En toile de fond, l'objectif est de renforcer la stabilité macroéconomique sans brider la dynamique entrepreneuriale, dans une économie en pleine mutation.



En attendant la prochaine réunion du Conseil prévue en septembre 2025, les regards restent tournés vers la capacité du système financier à relayer les impulsions de la Banque centrale, et à transformer l'accès au crédit, notamment pour les TPME, en véritable moteur d’une croissance inclusive.